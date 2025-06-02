Криминал и Тик-Ток: как турполиция спасает путешественников в Москве

Одно из самых интересных подразделений МВД входит в состав 1-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве и называется оно – специализированный батальон, известный в народе как «туристическая полиция». Располагается батальон на улице Викторенко, 10. Чем эти ребята отличаются от обычных стражей порядка, в чем уникальные особенности их работы и как один из них стал звездой Тик-Тока, выяснил «МК», проведя один день с бойцами полка.

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Полицейские-полиглоты покоряют сердца иностранцев

В 9 утра ребята в форме заходят в аудиторию. Каждый день начинается с языковой практики – на английском языке полицейские разбирают кейсы, типичные ситуации, наиболее частые вопросы, которые могут возникнуть в процессе несения службы. Преподаватель Марина рассказала нам, что иностранным гостям очень приятно, когда сотрудники полиции разговаривают на знакомом им языке – это сразу сближает, возникает доверие. Обычно взаимодействие с туристами предполагает помощь, а не наказание – кто-то заблудился, у кого-то телефон остался в общественном месте, кому-то просто интересно пообщаться с улыбчивыми людьми в форме.

Один из полицейских – Владислав Белов – даже стал настоящей звездой китайского Тик-Тока. Он скромно ответил на вопрос нашего корреспондента, что это получилось случайно. Но восточные туристы просто в восторге от русского парня, который свободно изъясняется на их довольно сложном языке и понимает иероглифы.

© Московский Комсомолец

Владислав, кроме воодушевляющих моментов, наверняка есть удручающие. Расскажите, пожалуйста, с чем справляться тяжелее всего?

– Туристическая полиция патрулирует в любое время года. На улице может быть как минус тридцать, так и плюс тридцать пять градусов. Наша форма темного цвета. Бывает как очень жарко, так и очень холодно. Но мы люди привыкшие, закаленные. Для нас это уже нормально. Просто понимайте, что в любой момент человек может попасть в беду. Безотносительно от погоды и времени года. И, знаете, мне нравится помогать. Я считаю, что все это потом возвращается бумерангом. В жизни было много дурацких ситуаций, и выход находился неожиданно, как будто сам собой. Как у этих людей, которые с нами столкнулись.

А какой характер помощи вы оказываете человеку, попавшему в беду? Не просто же улицу подсказываете – наверняка бывают ситуации поинтереснее.

– Конечно, за 10 лет всякое бывало. Как-то раз интересная ситуация с австралийскими туристами произошла. Они приехали в Москву на медовый месяц, а сумка уехала вместе с таксистом. Мы долго его искали, а он обратился в посольство. В посольстве сумку не приняли. А в сумке – свадебные фотографии, фотоаппарат, паспорта этих людей. В итоге нам удалось найти пропажу. Это было очень классно, реально помогли людям. Еще один случай произошел с китайскими туристами. Они в «Атриуме» айфон потеряли. Мало того, что сам телефон дорогой, но самое главное, что у них в нем целая жизнь. И я предложил довольно простой выход – давайте, мол, ребят, у охраны спросим, прежде чем начинать процедуру подачи заявления. И действительно – телефон там и оказался. А языковой барьер мешал им самим уточнить.

© Московский Комсомолец

Один день из жизни туристического полицейского

Люди, которые несут службу в туристических зонах Москвы, отличаются не только владением иностранными языками. Все они имеют профессиональную огневую и физическую подготовку и готовы к любым нестандартным ситуациям – если того потребует оперативная обстановка, они будут защищать порядок вместе с коллегами из других отделов. Но главное – чтобы человек любил людей, любил свою профессию и Родину, готов был прийти на помощь к тем, кто в ней нуждается.

После урока иностранного языка полицейские снаряжаются – табельное оружие, аптечка, огнетушитель, наручники… Затем они, уже будучи одетыми по форме, идут на построение. Мы проходим мимо уютного сквера, мимо спортивной площадки и оказываемся на плацу. Правоохранители фиксируют в блокнотах оперативную информацию, отрабатывают приемы самообороны, слушают инструктаж. Их распределяют по парам и на автобусах развозят по центровым точкам столицы. Автобус останавливается напротив Большого театра. Мы посетили три знаковых места, где наблюдается наибольший поток туристов: Александровский сад, Никольскую улицу и парк Зарядье. Каждый из этих уголков – вотчина одной из пар полицейских. И у всех есть какие-то интересные особенности, выделяющие именно их место службы.

© Московский Комсомолец

Екатерина, патрулирующая с напарником в Александровском саду, рассказала, что дружелюбие и коммуникабельность помогает решать многие проблемы, не применяя спецсредства и наручники. К слову, она свободно разговаривает на китайском. Периодически девушка останавливает восточных гостей, чтобы вручить им открытку или памятный сувенир. Иногда китайцы сами подходят – пообщаться на своем языке вдали от родины, что-то уточнить, поделиться впечатлениями, сфотографироваться на память. Нам повезло – мы встретили несколько групп разговорчивых иностранцев самых разных возрастов. Они живо и весело что-то объясняли, с упоением слушали Екатерину и выстраивались в очередь с селфи-палками, чтобы запечатлеть момент общения с полицией на Красной площади.

Туристические полицейские на Никольской улице обходят пешеходную зону, простирающуюся на 700 метров в длину. По пути мы столкнулись с бабушкой, которая прикорнула на лавке. Правоохранители подошли к ней, вежливо справились о ее самочувствии, напомнили о правилах поведения в общественных местах и продолжили маршрут. Бывает такое, что кому-то стало плохо, случается, что и бездомные проявляют неумеренную активность. Мы побеседовали о трудностях и запоминающихся впечатлениях от работы. Оказалось, что в памяти молодых мужчин свеж случай, произошедший в новогоднюю ночь – мальчик из ОАЭ потерял папу, замерз, сильно перепугался и не мог ничего поделать. На него надели теплый жилет, постарались успокоить, насколько это возможно, а потом пошли к месту, где в последний раз ребенок видел своего родителя. Встреча произошла относительно скоро – навстречу правоохранителям шел другой наряд полиции с взволнованным папой мальчика. Стражи порядка говорят, что помощь детям особенно заряжает энергией – работа с маленькими гражданами всегда отличается эмоциональной насыщенностью.

© Московский Комсомолец

Антон и Алена трудятся в Зарядье. Мимо них не проходят народные гуляния и массовые мероприятия. Такая работа тоже имеет свою специфику, ведь концентрация внимания в местах большого скопления людей особенно важна. Кроме того, организация порядка требует порой продуктивного взаимодействия с представителями других силовых структур. И благодаря слаженности и гибкости в профессиональной деятельности туристических полицейских гости и жители столицы могут чувствовать себя спокойно в центре Москвы. Наша смена обошлась без задержаний. Мы обходили смотровые площадки и неприметные уголки, сталкивались с гражданами разных государств, но, как правило, сами шли на контакт наши соотечественники – кто-то искал кратчайшую дорогу до метро, иным нужен был пункт полиции, другие метались в поисках уборной. Когда 12-часовой рабочий день подходит к концу, уставших, но озаренных чувством выполненного долга полицейских отвозят на базу.

Командование специализированного батальона не скрывает, что 1-й специальный полк полиции – настоящая гордость столичного МВД. Интеллигентные и образованные служители порядка, способные поддержать беседу на различных языках и проявить при необходимости строгость и твердую принципиальность, понимают не только иностранных граждан – они очень хорошо понимают и язык беды. Для них нет незначительных и маловажных проблем: оставленные в такси свадебные фото или забытый в торговом центре смартфон – это не просто вещи, а чья-то живая история. Миссия правоохранителей в этой сфере не ограничивается надзором за соблюдением порядка, для них важно создавать у гостей столицы ощущение, что те не одни в большом городе. Ведь помощь обществу – не только наручники и протоколы, но порой и простая человеческая улыбка.