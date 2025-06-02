Названы наиболее активные регионы для семейного отдыха летом

Дагестан вошел в число регионов, показывающих наибольший рост по бронированиям для семейных путешествий этого летнего сезона. Такие данные приводят в сервисе «Яндекс Путешествия».

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«Летние каникулы по-прежнему задают ритм отпускному спросу, особенно в семейном сегменте. Но туристическая география меняется. Наряду с устойчивыми лидерами летнего туризма — Кубанью (24,7% от всех бронирований) и Крымом (8,9%) — на карте популярных направлений появляются новые точки. Стремительный рост показывают озерные локации Карелии (рост доли год к году +46%), горные маршруты Дагестана (+57%) и его каспийское побережье (Дербент показал за год рост спроса в +158%, Каспийск — в +106%)», — говорится в исследовании сервиса.

По количеству бронирований Дагестан занял шестое место в рейтинге наиболее популярных направлений, его доля составила 2,9%. Однако по динамике изменения (+57%) эта северокавказская республика вошла в топ-3 лидеров, уступив только Крыму с его ростом в 58%.

Кроме того, в число городов, показывающих наиболее значительный рост популярности, вошел ставропольский курорт Кисловодск, где количество бронирований выросло на 27%. Лидером здесь стала крымская Ялта (+76%), второе место занял Зеленоградск в Калининградской области (+32%).

«Эти данные показывают, как точечные инвестиции и удачное позиционирование (история, природа, оздоровление) влияют на туристическую привлекательность. Рост — это не только перераспределение спроса, но и расширение самого рынка за счет новых возможностей и повышения доверия к внутреннему туризму», — отмечается в сообщении.

В исследовании также фиксируется рост спроса на Карачаево-Черкесию (+138%).

«Домбай (+219%) и Архыз (+132%) летом становятся платформой для активного восстановления через рафтинг, трекинг, знакомство с традициями, ремеслами, историей и даже кухней малых народов», — отмечается в сообщении.

При исследовании учитывались данные по бронированиям отелей и других средств размещения российскими туристами в период с 1 июня до 1 сентября 2025 года в сравнении с аналогичными данными прошлого года. Сервис также отдельно проанализировал семейные поездки россиян в летний сезон.