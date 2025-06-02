Аксенов сообщил, сколько отдохнуло туристов в Крыму с начала года

С начала 2025 года в Крыму отдохнули более 1,5 млн туристов, сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Аксёнов.

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По его словам, которые приводит сайт «Крым 24», это на 17% больше, чем в 2024 году.

Чиновник также отметил, что средний уровень загрузки средств размещения в мае текущего года составил 53%.

Этим летом для гостей и жителей полуострова подготовлено около 350 пляжей, более 1,1 тыс. коллективных средств размещения и около 450 туристических маршрутов.

«Пройдут десятки событийных мероприятий для молодёжи, семей с детьми, людей всех возрастов», — заключил Аксёнов.

Ранее в Министерстве курортов и туризма Крыма рассказали, что бронь номерного фонда в отелях и гостиницах республики превысила 50%.