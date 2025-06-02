Составлен рейтинг популярных туристических направлений в России на лето

Приморский край вошёл в топ-15 популярных туристических направлений в России по количеству забронированных квартир на летний период.

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Об этом пишет издание Vostokmedia.com со ссылкой на «Авито Путешествия».

Отмечается, что число бронирований летнего жилья в России увеличилось на 73% относительно прошлого года. В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург (19%), Краснодарский край (15%) и Калининградская область (11%).

Приморский край, в свою очередь, расположился на 11-й позиции с долей 2%.При этом спрос на посуточную аренду в регионе вырос на 71% за год.

Положительная динамика также отмечена в Крыму (в 2,8 раза), Нижегородской области (в 2,3 раза), Ставропольском крае (в 2,1 раза), Ярославской (в 2 раза) и Волгоградской областях (+99%).

Средняя продолжительность бронирования в большинстве регионов составляет пять суток.

Ранее стало известно, что в Приморье создадут шесть новых туристических маршрутов.