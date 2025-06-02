Назван самый выгодный город для летнего путешествия с детьми

Столицу признали самым выгодным городом для летнего путешествия с детьми — стоимость отелей и апартаментов за ночь в ней оказалась дешевле в сравнении с другими туристическими направлениями. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Путешествия».

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«Столица стала лидером по самому выгодному семейному отпуску летом 2025 года. Средняя стоимость проживания в туристическом жилье в Москве — 7330 рублей за ночь. Столица по этому показателю обошла Калининград (8635 рублей) и Санкт-Петербург (8950 рублей)», — говорится в сообщении.

При этом самым популярным регионом для путешествий у москвичей с детьми стал Краснодарский край. В среднем московские семьи едут туда на восемь дней, а бронировать места начинают еще зимой — за 124 дня. Среди городов лидером по этому показателю оказался Санкт-Петербург, где семейные москвичи проводят в среднем четыре дня. Самым востребованным способом оплаты гостиниц стал отложенный платеж, который используется в 63 процентах бронирований.

По данным сервиса, доля направления среди всех бронирований на лето для Москвы и Московской области составляет 5,4 процента, при этом столица входит в список трех лучших городов для летних поездок текущего сезона, передает агентство городских новостей «Москва».

Руководитель отдела маркетингового анализа сервиса путешествий «Туту» Ольга Котельникова рассказала, что 81 процент москвичей предпочитает путешествовать по стране на поезде. Перелеты выбирают 18 процентов, а поездки автобус — один процент столичных семей.