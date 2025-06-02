В России хотят ввести новые скидки на авиабилеты для детей

Скидку на авиабилеты надо предоставлять детям до 16 лет, а не до 12, как сейчас. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ. Владислав Гриб.

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По его словам, "всегда смущает момент", что возраст ребенка ограничен 12 годами.

«Хотелось бы, чтобы детям до 16 лет делали скидку, хотя бы многодетным семьям»‎, — сказал Гриб в ходе круглого стола "Актуальные вопросы защиты прав авиапассажиров", который прошел в ОП.

Он отметил, что "будет работать над этой темой".

«[Надо], чтобы хотя бы после 12 лет детям из многодетных семей сделать скидку 25-30%»‎, — сказал Гриб.

По его словам, эту скидку можно предоставлять хотя бы раз в год, в летние каникулы.

«Летом это очень необходимо. Родину посмотреть. Отправить на Алтай в Иркутск дороже, чем улететь в Дубай. Можно сделать для многодетных семей один-два раза в год льготный билет»‎, — считает Гриб.

Он также назвал несправедливым отсутствие скидки на билет для детей от 3 лет при вылете за рубеж.

«Ребенку до двух лет при выезде за границу без места есть скидка, а в 4-5 лет - уже скидки нет. Это несправедливо, неправильно»‎, — считает Гриб.

Он уточнил, что эти предложения будут записаны в рекомендации по итогам круглого стола и направлены в соответствующие органы власти.

С 2025 года все российские авиакомпании обязаны продавать со скидкой билеты для детей до 12 лет. Авиабилеты для детей без российского гражданства придется покупать за полную цену. Скидки нет на билеты бизнес-класса и билеты на субсидированные маршруты. Скидка 50% положена на авиабилеты на внутренние рейсы, которые оформляются на детей в возрасте от двух до 12 лет при наличии сопровождения. Эти же 50% положены на билеты, оформленные на отдельное место для детей младше двух лет, и так же только на внутренние рейсы.

Скидка в 100% на покупку билетов на внутренние рейсы, то есть фактически бесплатный билет, положена детям младше двух лет, но отдельного места в этом случае не будет. Скидка в 90% предоставляется на международные билеты российских авиакомпаний, если билет оформляется на ребенка младше двух лет и ему не предоставляется отдельное место. Эти скидки действовали и ранее.