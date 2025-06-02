В Мурманской области завершился горнолыжный сезон

Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" в горах Хибины в городе Кировске в Мурманской области завершил очередной горнолыжный сезон, который продлился 191 день или семь месяцев, являясь самым длинным в России. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

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«Семь месяцев. 191 день. "Большой Вудъявр" завершил сезон, который стал рекордным по посещаемости, а также снежным и солнечным, ветреным и спокойным. По традиции, открытие следующего сезона запланировано на начало ноября, точная дата будет зависеть от фактических погодных условий, благоприятных для работы системы оснежения склонов»‎, — говорится в сообщении.

В день закрытия сезона кировские школьники устроили праздник на склоне курорта. Во фраках и бальных платьях, как на выпускном, они проводили самый длинный сезон в стране.

Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" в Кировске является одним из самых популярных в РФ. В сезоне 2023-2024 годов его посетили свыше 405 тыс. гостей, что на 21% больше уровня предыдущего сезона. В январе 2025 года директор горнолыжного курорт "Большой Вудъявр" Александр Сергиенко сообщал ТАСС, что ожидает увеличения количества посетителей на 10-16% в сезоне 2024-2025 годов.

В ноябре 2024 года "Большой Вудъявр" получил премию "Горы России" в номинации "Лучший в России горнолыжный курорт в черте города". Развитие инфраструктуры и рекреационного потенциала горно-туристического кластера "Хибины", ядром которого является "Большой Вудъявр", - цель долгосрочного инвестиционного проекта компании "Фосагро".