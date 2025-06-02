Что ждет туристов летом в Вологде

Масштабный губернаторский проект "Лето Русского Севера" стартовал 1 июня в Вологодской области. Он объединил яркие разноплановые культурные события, которые будут проводиться почти непрерывно, — фестивали ремесленников, мастеров кружевоплетения, художников-графиков и ценителей кино и музыки, театральные, ремесленные и фольклорные форумы, спортивные соревнования, ярмарки, огненные шоу и битвы реконструкторов.

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Гастрономические фестивали

На территории Спасо-Прилуцкого монастыря 7 июня пройдет IV Областной фестиваль православной кухни, в котором примут участие около 40 приходов и предприятий общепита. Они представят на конкурс блюда по старинным рецептам вологодской кухни, блюда из морепродуктов и выпечку.

В стенах монастыря состоится православная конференция, где выступит с лекцией митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Жители и гости Вологды смогут посетить ярмарку "Вологда православная", мастер-классы, театрализованные представления, концерт, а также принять участие в дегустации блюд православной кухни от известных ресторанов Вологды.

Гастрономический фестиваль русской кухни "Как по маслу" с акцентом на всемирно известное вологодское масло пройдет в музее "Семенково" 16 августа.

Богатырь от керамистов

XI Международный фестиваль народных промыслов и ремесел "Город ремесел" пройдет в Вологде 12−14 июня. На него поступило более 500 заявок от мастеров из 40 регионов России, а также из Узбекистана, Белоруссии и Грузии. Они станут участниками как конкурсной программы, так и выставки-продажи изделий народных промыслов.

Ожидается множество творческих акций, концертные выступления. Одним из ярких и зрелищных моментов фестиваля станет обжиг двухметровой глиняной скульптуры "Богатырь" на площади Революции. Ее изготовят и обожгут мастера-керамисты из Иваново, выпускники Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина, лауреаты региональных и всероссийских конкурсов, авторы нескольких художественных проектов Анатолий и Екатерина Григоровы.

В прошлом году на фестивале "Город ремесел" они изготовили скульптуру "Вологодское чаепитие". Огненное шоу пройдет на площади вечером 12 июня, специально для действа построят печь. Готовую скульптуру богатыря переместят в арт-пространство "Керамические истории", где находится предыдущая работа мастеров "Вологодское чаепитие".

Ценителям кино, графики и кружева

В начале июля, с 3-го по 6-е число, в Вологде и Череповце пройдет 12-й фестиваль молодого кино VOICES — ежегодный международный фестиваль полнометражных художественных фильмов, дебютов и вторых картин. Программа еще формируется, но помимо конкурсов планируются несколько специальных кинопрограмм, творческие встречи и лекции, концерты и выставочные проекты.

Фестиваль печатной графики "Бурмагинфест" пройдет 11–13 июля в Вологде, он назван так в честь знаменитых вологодских художников-графиков Николая и Генриетты Бурмагиных. По данным организаторов, на участие в выставке "Статус: эстамп" отобрано более 130 заявок из 30 российских городов. Художники прислали работы в традиционных и уникальных авторских техниках печатной графики.

V Международный фестиваль кружева Vita Lace состоится в Вологде с 17 по 20 июля, главная его тема — "Герои Земли и Неба". Он проводится раз в три года и является долгожданным событием для мастеров кружевоплетения, художников, коллекционеров, дизайнеров и всех ценителей кружевного искусства.

Традиционной изюминкой фестиваля является акция массового кружевоплетения. В этом году множество мастериц на площадке под открытым небом одновременно выплетут кружево, посвященное 80-летию Великой Победы и памяти поколений.

Конкурсная выставка "Человек. Земля. Космос" посвящена теме героического освоения человеком космического и воздушного пространства. В 2025 году отмечается целый ряд юбилейных дат в истории российской космонавтики и авиации — 60-летие со дня выхода человека в открытый космос, 70-летие главного космодрома страны — Байконура.

Свои юбилеи празднуют многие выдающиеся герои-космонавты, среди которых и уроженец Вологодской земли Павел Беляев — командир легендарного корабля "Восход-2", с которого был совершен первый выход человека в открытый космос. 26 июня исполняется 100 лет со дня рождения космонавта.

Блюз и виды Вологды с высоты птичьего полета

С 30 июля по 1 августа в Вологде пройдет фестиваль джаза, блюза, этно и современной импровизационной музыки "Блюз на веранде". Он проводится уже более 20 лет, а его участниками становились Игорь Бутман, Сергей Манукян, Иван Смирнов, Михаил "Петрович" Соколов, Олег Киреев, Олег Бутман, Вячеслав Горский, Олег Юданов, Максим Некрасов, Николай Клишин, Алексей Круглов, Мариам и Армен Мерабовы, Текора Роджерс, Леонид и Николай Винцкевичи, Бобби Харден и многие, многие другие.

Помимо этого, в Вологде с 5 июня каждый четверг будет проходить летняя акция "Огни вечерней Вологды": вечерние экскурсии на колокольню Софийского собора, а в Кировском сквере Вологды в июне и июле будут проводиться музыкальные четверги c оркестром духовых инструментов "Классик-модерн бэнд". Целый ряд разноплановых культурных событий запланирован по всей Вологодской области.