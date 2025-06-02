Стало известно, когда в российских самолетах появится Wi-Fi

Сервис, позволяющий пассажирам пользоваться интернетом в российских самолетах, может появиться в 2027-2028 годах, через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440". Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Агафонов на десятой конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде.

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