Стало известно, когда в российских самолетах появится Wi-Fi

Сервис, позволяющий пассажирам пользоваться интернетом в российских самолетах, может появиться в 2027-2028 годах, через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440". Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Агафонов на десятой конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде.
«По текущим графикам, <…> когда мы заканчиваем формировать группировку с лагом в полгода, может, чуть дольше, сервис будет готов к использованию на борту. Мы говорим сейчас о бортах российского производства. Спрос вокруг этой услуги не утихает. Мы видим, что около 67% пассажиров по опросам и мировым, и российским, говорят, что интернет на борту критически важен», — сказал Агафонов, напомнив, что группировка будет полностью развернута в 2027 году.