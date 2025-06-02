Чем удивит Самара летом 2025 года

Туристическая жизнь летней Самары неразрывно связана с Волгой, поэтому неудивительно, что большинство событий пройдут рядом с рекой. Горожане и туристы смогут посетить как концерты звезд музыки и театра, так и выступления творческих коллективов под открытым небом. Досуг по вкусу найдут все: и любители активного отдыха, и ценители локальной кухни.

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Опен-эйры и фестивали

Кинотеатр под открытым небом

Когда: 15 мая — 15 сентября, 18:00 — 23:00, ежедневно, кроме понедельников.

15 мая — 15 сентября, 18:00 — 23:00, ежедневно, кроме понедельников. Где: амфитеатр четвертой очереди набережной Волги.

Кинотеатр под открытым небом, вмещающий около 200 зрителей, показывает отечественные и зарубежные художественные и анимационные фильмы.

Концерты творческих коллективов и исполнителей

Когда: все лето.

все лето. Где: усадьба Алексея Толстого, усадьба Клодта (Детская картинная галерея).

В окружении цветущих растений проходят акустические концерты творческих коллективов и исполнителей.

День русского языка и поэзии

Когда: 6 июня.

6 июня. Где: Пушкинский сквер, музейные усадьбы.

Состоятся концерты русской музыки, литературные фестивали, мастер-классы и чтения произведений А.С. Пушкина в формате открытого микрофона.

Фестиваль набережных "ВолгаФест"

Когда: конец августа.

конец августа. Где: набережная Волги.

Кульминацией яркого волжского лета традиционно станет фестиваль набережных "ВолгаФест", основной локацией которого будут набережная и пляжная зона в Самаре. В этом году любимый горожанами опер-эйр пройдет в десятый раз, а его темой станет "Город-курорт". Гости фестиваля смогут ощутить особый волжский вайб, посетив под открытым небом концерты, театральные представления, выставки современного искусства и пляжной архитектуры, конкурсы паблик-арта, образовательные и музейные площадки, маркеты еды и сувениров. За 10 лет "ВолгаФест" посетили почти 1,5 млн горожан и туристов.

Выставки и концерты

80-летие Победы

Когда: все лето.

все лето. Где: музеи города.

Летом продолжатся крупные выставочные проекты, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В их числе выставка "Судьба одна на всех. Защитникам Отчества посвящается" в Самарском областном художественном музее, иммерсивная выставка "Тыл" в Историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина.

Импрессионизм и авангард

Когда: 30 апреля — 28 сентября.

30 апреля — 28 сентября. Где: Самарский филиал Третьяковской галереи.

В филиале Третьяковской галереи гостей ожидает выставка "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда", в центре которой — шедевры Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна, а также русских авангардистов. Экспозицию составили 52 произведения из коллекции Ивана Морозова, хранящиеся в фондах Третьяковской галереи и еще восьми музеев.

Модерн

Когда: среда, пятница, суббота 10:00 — 21:00.

среда, пятница, суббота 10:00 — 21:00. Где: усадьба Константина Головкина.

Самара представляет большой интерес для любителей модерна. Помимо многочисленных зданий в этом стиле, в городе работает единственный в России музей модерна. Здание построено по проекту архитектора Александра Зеленко и является символом любви самарского купца Александра Курлина к жене Александре.

В прошлом году после масштабной реставрации стала доступной для туристов Дача купца Константина Головкина. Перед входом в здание расположена скульптура девушки, выходящей из волжской волны, а перед фасадом здания установлены две скульптуры слонов.

Большой театральный фестиваль

Где: Самарский академический театр драмы имени Горького.

Самарский академический театр драмы имени Горького. Когда: 1 июня — 4 июля.

Самарский театр драмы не закрыл сезон, а проводит Второй большой театральный фестиваль. Свои постановки привезут театры из Уфы и Тюмени, а хозяева сцены покажут самые любимые зрителями спектакли.

Балет "Крылья. Время любить"

Когда: 28 июня.

28 июня. Где: Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Театр представит премьеру балета "Крылья. Время любить". Это хореографическая притча о любви, основанная на рассказе В.А. Заренкова "Орлы и Люди". В его создании приняла участие хореограф, балетмейстер-постановщик, лауреат Национальной премии Республики Беларусь Александра Тихомирова.

IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Когда: 1 июня 20:00.

1 июня 20:00. Где: амфитеатр склона площади Славы.

Главный концерт IV Музыкального фестиваля народного артиста СССР Юрия Башмета в Самарской области, посвященный 185-летию Петра Чайковского. На фоне Волги и красивых закатов музыканты Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и Юрий Башмет представят путешествие по операм, балетам и инструментальной музыке великого композитора. Прозвучат фрагменты из оперы "Евгений Онегин", арии из опер "Иоланта", "Мазепа", "Пиковая дама" и музыка из балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Когда: с 3 по 5 июня.

с 3 по 5 июня. Где: Самарская филармония.

Музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы" — это не просто серия концертов, а платформа для обмена опытом между поколениями музыкантов.

Культурный десант 45/25

Когда: 21 июня.

21 июня. Где: разные площадки.

21 июня Самара встречает "Культурный десант 45/25", в рамках которого состоятся форумы, концерты, авторские встречи и визуальные постановки. Среди участников — Донецкий симфонический оркестр, хор имени А.В. Александрова, писатели Захар Прилепин и Сергей Лукьяненко, режиссер Максим Фадеев, поэты Дмитрий Артис и Мария Ватутина.

Активный отдых и спорт

Когда: июнь, август.

июнь, август. Где: общественные пространства, набережная.

Для любителей спорта на открытом воздухе в Самаре состоятся соревнования по пляжным видам спорта, забеги, велопробеги. 12 июня, в День России, все желающие смогут присоединиться к фестивалю бега "Королева спорта", а 9 августа — в прохладе ночи пробежать по улицам города в забеге "Огни Самары". Фестиваль спорта "Сокольи горы" пройдет 2 августа, а 17 августа Самарский международный марафон приглашает присоединиться горожан и гостей Самары. На мероприятие в формате чемпионата России по марафону среди команд ожидают более 5 тыс. человек из более чем 200 городов России ближнего и дальнего зарубежья.

Гастрономический туризм

Когда: все лето.

все лето. Где: рестораны.

Особенности гастрономического туризма в Самаре обусловлены расположением города на берегу Волги. Многие рестораны, специализирующиеся на волжской кухне, предлагают попробовать уху, жареную рыбу, раков и деликатесы, приготовленные по традиционным рецептам.

Познакомиться с особенностями самарских продуктов, ощутить локальные вкусы и культуру гостеприимства можно на протяжении всего лета на фестивале региональной кухни "Волжские сезоны" — он стартует 1 июня и продлится до 15 сентября.

Все лето ряд ресторанов в Самаре будут демонстрировать арт-подход к приготовлению блюд в рамках фестиваля "Искусство Есть. Архитектура". Команды шеф-поваров из ресторанов разработали специальное меню, вдохновленное памятниками архитектуры и объектами монументального искусства, чтобы жители и гости Самары смогли попробовать архитектуру "на вкус".

В Самаре можно попробовать знаменитый пенный напиток, купив его в магазине или ресторане от старейшего Жигулевского пивоваренного завода, расположенного в центре города на берегу Волги. "Жигулевское" пиво больше 140 лет производят на заводе, построенном Альфредом фон Вакано.