Ленинградская область делает ставку на промышленный туризм

Ленинградская область представила инновационную концепцию промышленного туризма «Крутая локация», заняв лидирующие позиции на всероссийском конкурсе. Проект объединяет производственные экскурсии с культурными и гастрономическими мероприятиями, создавая новый формат познавательного отдыха.

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Ленинградская область представила инновационный проект развития промышленного туризма под названием "Крутая локация", который уже получил высокую оценку на всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, программа призвана не только демонстрировать экономический потенциал области, но и формировать ее привлекательный имидж как места для жизни и профессиональной реализации.

Уникальность проекта заключается в создании комплексных маршрутов, сочетающих посещение современных производств с культурно-развлекательной составляющей. Туристам предлагается за один день познакомиться с работой промышленных гигантов, изучить музейные экспозиции предприятий, прогуляться по экологическим тропам и попробовать местную продукцию на агрофермах. Такой многослойный подход делает промышленный туризм доступным и интересным для самых разных категорий посетителей, пишет nevnew.ru.

В разработке концепции участвовала межведомственная команда, объединившая представителей власти, бизнеса и научного сообщества. Среди партнеров проекта - ведущие предприятия региона, включая Волховский филиал "Апатита", Светогорский ЦБК, морской порт "Фавор" и агрохолдинги "Любимый край" и "Выборжец".

В перспективе реализация программы должна привести к увеличению турпотока, росту количества ночевок и расширению профориентационных возможностей для молодежи.