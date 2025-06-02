В горах Ингушетии построят первый премиальный отель

В Джейрахском районе Ингушетии в 2026 году откроют первый премиальный отель «Цей-Лоам». Расположится объект туристической инфраструктуры на высоте более 2 тысяч метров.

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«В следующем году планируется открытие премиального отеля „Цей-Лоам“. Он станет одним из ключевых элементов развития туристической инфраструктуры Ингушетии», — сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале после церемонии закладки в основание отеля капсулы с посланием для будущих поколений.

Церемония прошла в конце прошлой недели, в ней также приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, находившийся в Ингушетии с рабочим визитом, и Герой Советского Союза, первый президент Ингушетии Руслан Аушев.

«За последние годы курорт „Цей-Лоам“ показал впечатляющую динамику: только за новогодние праздники 2024 года его посетили 4,5 тысячи туристов. „Цей-Лоам“ станет настоящей жемчужиной республики, привлекающей туристов природными красотами и культурным наследием, а также создаст более 100 рабочих мест для местных жителей», — написал Калиматов.

На территории, где появиnся отель, уже обустроены туристические тропы, есть точки питания и инженерная инфраструктура. По мнению главы региона, интеграция объекта в существующую инфраструктуру включает расширение маршрутной сети, в том числе новые авиа- и железнодорожные направления, а также создание 20 кемпинговых зон в Джейрахском районе.

«Это позволит увеличить турпоток и доходы республиканского бюджета, сохраняя при этом уникальную природную среду и историческое наследие региона. Открытие отеля в 2026 году станет новым этапом в позиционировании Ингушетии как одного из ключевых туристических центров Северного Кавказа», — почеркнул политик.

Ранее в ходе визита главы Татарстана в Ингушетию между двумя регионами было подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе и в сфере туризма.