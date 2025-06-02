Крым нарастил турпоток из Китая

Несмотря на отсутствие авиасообщения, Крым набирает популярность не только у российских туристов, но иностранцев. Эксперты уверены, как только заработает аэропорт, сюда хлынут туристы со всех уголков Земли.

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Крым стал одним из самых популярных направлений для россиян. Это в том числе результат закрытия пляжей в Анапе.

Интерес к региону растет и со стороны иностранных туристов. В мае, несмотря на отсутствие авиасообщения, был замечен увеличенный поток туристов из Китая, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель агентства недвижимости, юрист Алена Морозова.

Эксперт уверена, после того, как авиасообщение в Крыму будет восстановлено, и откроется спроектированный как международный аэропорт Симферополь, полуостров захлестнет волна иностранных туристов.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что климат Крыма подходит для оздоровления всей семьи. Также сообщалось, что туристы выбирают в Крыму не только традиционный морской отдых, но и экскурсионные туры, знакомство с культурой и природой полуострова.