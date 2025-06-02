Туроператоры из Кувейта посетили горный кластер Сочи

Представители турагентств Кувейта посетили горный курорт в Сочи. Они изучили его гостиничную и развлекательную инфраструктуру и обсудили перспективы стратегического сотрудничества. С 2019 года горный курорт активно презентует свои возможности на рынках стран Персидского залива. Популяризация отдыха в горном кластере Сочи приносит свои плоды.

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Так, с начала года на курорте отдохнули более 400 гостей из арабских стран. Сочи традиционно развивается не только как один из главных всероссийских курортов, но и как интересное место отдыха для зарубежных гостей. Этому способствуют и организация прямых перелетов, электронных виз, развитие сервисных предложений, ориентированных на туристов из других стран.

Город готов предложить различные виды отдыха, в том числе и возможности для проведения общественно-деловых мероприятий. Для этого создана вся необходимая инфраструктура.

Летом 2024 года курорт в горном кластере Сочи принял около двух тысяч граждан Бахрейна и Саудовской Аравии в рамках полетной программы из Манамы в Сочи. Всего же за прошлый год горный курорт посетили более 6 тысяч гостей из Бахрейна, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

С конца июня и до середины сентября 2025 года будет действовать полетная программа кувейтского подразделения авиакомпании. Она предусматривает рейсы в Сочи дважды в неделю. Предполагается, что таким образом туристический поток из стран Персидского залива по итогам 2025 года увеличится более чем в 1,5 раза.

Как известно, Кубань популяризирует курорты Краснодарского края среди туристов из стран Персидского залива под брендом Discover Russia. Создается благоприятный информационный фон, развивается инфраструктура, формируются новые качественные турпродукты и услуги, несколько раз в год проходят бизнес-миссии в арабские страны.