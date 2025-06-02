Туристы просят РЖД не заставлять их сидеть на сайте сутками

Туристы предлагают РЖД полностью раскрыть график поступления в продажу билетов в южные поезда. На сегодня им известен только один ориентир – бронирования открываются за 90 дней до отправления поезда со станции. Как любит отвечать перевозчик на жалобы клиентов, не успевших взять места в этот момент, «билеты выходят в продажу поэтапно». И действительно, позже появляются другие.

Вот только для пассажира все это проходит рандомно – конкретных дат нет. Недавно, например, в составах из Москвы в Абхазию добавили по четыре вагона на все летние рейсы, но нашли их туристы случайно очередной проверкой интересных себе дат.

«Ну это же невозможно сидеть сутками и мониторить. Вот у вас есть четко установленное время начала продажи билетов за 90 дней до поездки – это 8 утра определенной даты. Почему бы не сделать такую же привязку к конкретному времени, когда вы выпускаете в продажу дополнительные вагоны, и назвать ее нам? С отказными билетами так же – накопили какое-то количество и скидывайте кучками. Я сегодня полчаса посидела в приложении, и за это время сменилась информация о билетах раз 5», – предлагают пассажиры в соцсетях перевозчика.

Далеко не все пассажиры поддерживают такую идею, ведь на сегодня главная беда системы онлайн-бронирования билетов на поезда в том, что как раз все идут на сайт и в приложение в одно и то же время. И серверы перевозчика не справляются с нагрузкой – на зависания ресурсов жалуются каждое утро:

«Что за ерунда? Билет сдали – место сразу вернулось в систему. И это нормально. А если всё будет в одно время, нагрузка будет высокая и вы в любом случае его не купите».

Туристы предлагают развести по времени обычное появление в продаже мест за 90 дней до отправления и дозагрузку допвагонов в тех составах, у которых до выхода на маршрут остался меньший срок:

«На них количество желающих будет всяко меньше, чем в 8 утра каждый день. Не упадет ваш сервер из-за них», – предполагают туристы, желающие упростить жизнь себе и другим любителям отдыха на российском юге.

Ранее TourDom.ru писал, что семейные туристы не знают, как уехать из Крыма этим летом – туда билеты взять удалось, а обратные безуспешно ловят уже четверо суток.