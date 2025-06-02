В книжном фестивале "Красная площадь" примут участие более 400 издательств

Международный летний театральный фестиваль

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Когда: 8–22 июня

Организаторы подготовили конкурсную программу, где будут представлены 11 лучших спектаклей Урала, Сибири и Дальнего Востока, отобранных экспертами. Также предусмотрены гостевой блок, куда будут приглашены ведущие театры России и мира, образовательный форум и ряд спецпроектов. "Смотр станет пространством, которое объединит лучшие возможности театральных проектов ХХI века", — говорится на сайте мероприятия.

Фестиваль реконструкторов "Сибирский огонь"

Когда: 14 июня

В этом году фестиваль будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начнется он в 11:00 по местному времени. Гостей ждут исторические лагеря реконструкторов, интерактивные мастер-классы, показательные выступления, турниры и концерт на большой сцене.

"Черника Fest"

Когда: 14 и 15 июня

Большой музыкальный фестиваль в парке "Арена". На мероприятии планируются две сцены, большое количество развлечений на территории парка для всей семьи, интерактивы, конкурсы и призы, зоны питания, воздушный шар, экстремальные гонки на квадроциклах и выступления звезд шоу-бизнеса. На сцену выйдут Macan, Хаски, Антоха М. С., "Отпетые мошенники", Ramil и многие другие.

Ночной забег

Когда: 15 июня

Забег по вечерней набережной, освещенной огнями. Предусмотрены дистанции 3, 6 и 12 км. Маршрут начинается на верхней аллее около строящегося моста, а дальше в районе колеса обозрения переходит на нижнюю аллею. Самая приятная часть — награждение — пройдет с 1:30 до 2:00.

Празднование 132-летия Новосибирска

Когда: 28–29 июня

В День города основной площадкой для празднования станет Михайловская набережная, где запланировали музыкальный марафон с участием различных артистов, тематические мастер-классы и фотозоны. Хедлайнером концертной программы станет популярная певица Тося Чайкина, автор треков "Стрелы", "Беспринципные", "В сердце бахнули" и "Земля".

Фестиваль электронной музыки INDIA в Караканском бору, который обладает статусом особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Когда: 2–6 июля

Самый крупный фестиваль в Сибири в формате опен-эйр проходит в реликтовом сосновом лесу — Караканском бору, который имеет статус ООПТ. Фестиваль проводится для любителей электронной музыки, включая PsyTrance, Techno, Neurofunk и ChillOut, а также предполагает наличие палаточного городка для отдыха.

"Ночью вы погружаетесь в атмосферу таинственного леса, где улицы и аллеи заливаются неоновым светом. А на сценах начинается грандиозное представление, лазерное и световое шоу с лучшими музыкантами и диджеями со всей России", — обещают организаторы.

Гастротуристический фестиваль "В Сибири — есть!"

Когда: 11–13 июля

Фестиваль пройдет на территории Михайловской набережной. Участниками выступят ведущие рестораторы и отельеры, сыроделы, кондитеры, фермеры, ремесленники, туристические организации, гиды и экскурсоводы, художники и артисты. В рамках фестиваля будет проходить конкурс среди производителей сыра "Лучший сыр Сибири — 2025", а также состязание дизайнеров одежды "СибМодаЕда".

Рок-фестиваль "Ветер Сибири"

Когда: 1–3 августа

Фестиваль пройдет на аэродроме ОбьГЭС. Ожидаются выступления более чем 30 групп из России и Казахстана — от местных исполнителей до легенд. Среди них — "Три дня дождя", Вадим Самойлов, "Анимация", Владимир Кузьмин и другие. Гостей ждут активные развлечения, разнообразная еда и возможность танцевать до утра в ночном клубе. Кроме того, романтики добавит работающий на площадке ЗАГС.

Авиашоу на аэродроме в Мочище

Когда: 2–3 августа

Крупнейший авиационный фестиваль пройдет на аэродроме Мочище в первые выходные августа. Участие примут авиаторы из десяти субъектов России. Гостей ждут воздушные показы авиационных групп высшего пилотажа ВКС России, одиночные и групповые пилотажи воздушных судов гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, дельтапланы, мотопарапланы, авиамодели и запуск воздушных змеев.

Фестиваль науки и искусства "ТехноАрт"

Когда: 29–31 августа

Самый масштабный Art&Science-фестиваль за Уралом. На несколько дней улица Ленина станет главной научно-культурной улицей страны. Мероприятие предусматривает такие события, как завтраки с учеными и лекции деятелей искусства, дэнс-баттлы, вечерние шоу-программы, битвы ученых, спектакли и кинотеатр под открытым небом, а также концерты.

Также у гостей Новосибирска в любое время, независимо от того, выпадают ли на дни посещения города фестивали или концерты, есть возможность увидеть его самые главные достопримечательности. Например, можно посетить крупнейший в России Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Афиша НОВАТа расписана на месяцы вперед — найти ее можно на сайте учреждения.

Кроме того, круглогодично работает Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило. Он занимает огромную территорию, где содержатся более 11 тыс. животных, а 30 августа учреждение празднует свой день рождения. Среди других интересных мест можно выделить самый большой в Сибири крытый аквапарк, где есть девять горок различной степени экстремальности, и Новосибирский художественный музей, в фондах которого хранится более 14 тыс. произведений искусства.

Никита Минин