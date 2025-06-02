Сочи возглавил список регионов для летнего отдыха с детьми

С началом отпускного сезона россияне стали активно бронировать туры для летнего семейного отдыха. В июне список регионов, куда планируют отправиться жители страны, возглавил Сочи.

Сочи лидирует в списке направлений, где россияне планируют провести семейный отдых в июне. Сообщается, что регион набрал 16% бронирований.

Как уточняет сервис для бронирования отелей и квартир Твил.ру, в среднем россияне останавливаются в Сочи на восемь ночей при стоимости одной ночи размещения 5 тыс. руб.

Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, собравший 10% июньских бронирований. В северной столице россияне останавливаются в среднем на пять ночей при стоимости 6,7 тыс. руб за ночь.

Москва замыкает тройку популярных направлений. Сюда отправится 4% отдыхающих. А стоимость одной ночи размещения составляет 5,6 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Ростовская область вошла в топ популярных для летнего отдыха направлений. Также сообщалось, что россияне стали чаще отдыхать в деревне.