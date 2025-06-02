Почему туристы выбирают Ростовскую область для летнего отдыха

Россияне стали чаще приезжать в Ростовскую область для проведения летнего отдыха. При этом их траты во время пребывания в регионе сократились на 2%.

Ростовская область заняла 8-е место в списке популярных для летнего отдыха направлений. В регион приезжают 2,2% туристов, путешествующих летом.

Такие данные приводит СберИндекс и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip по итогам 2024 года и I квартала текущего года.

В среднем туристы остаются в регионе на 5 дней, но при этом тратят на 2% меньше, чем раньше. В структуре расходов 80% приходится на проживание и проезд. Среди прочих трат среднего туриста большую часть занимают кафе, рестораны и продуктовые магазины.

При этом к внутренним поездкам россияне не склонны готовиться заранее и бронируют билеты за несколько дней до путешествия. Например, максимум за семь дней до поездки приобретались путевки в 71%.

Как отметили аналитики, туристы выбирают Ростовскуцю область в качестве направления для отдыха из-за богатой истории, гостеприимных жителей, самобытной казачьей культуре.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отдыхать в деревне. Также сельский туризм на Кавказе набирает обороты.