В Госдуме хотят запретить овербукинг на авиарейсах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Поправки в законодательство об овербукинге могут предусматривать временный запрет на него для авиакомпаний, слишком часто отказывающим пассажирам в перевозке, заявила директор юридического департамента авиакомпании "Аэрофлот" Анна Хомякова.

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По ее словам, предполагается, что правительство РФ утвердит документ, согласно которому компании будут предоставлять Минтрансу или Росавиации данные о числе отказа пассажирам в перевозке в рамках механизма овербукинга за квартал или год. "Если авиакомпания превысила критерии, установленные правительством (то есть процент пассажиров, которым отказано), то на следующий год авиакомпании будет запрещено заниматься овербукингом", - сказала она на заседании "круглого стола" в Общественной палате.

Также поправки предполагают введение штрафа для авиакомпаний в размере 200% от стоимости билета при применении овербукинга на рейсе, выполняемом реже одного раза в сутки. Кроме того, предлагается разрешить защищенным категориям пассажиров с их согласия участвовать в овербукинге.

По словам Хомяковой, четкий размер компенсации пассажиру, которому отказано в рейсе при овербукинге, должен быть закреплен законодательно. Также предлагается включать информацию об овербукинге в билет: в частности, он должен включать возможный размер компенсации, перечень категорий пассажиров, не подпадающих под этот механизм, контакты авиакомпании для урегулирования возможных проблем.

Минтранс РФ обсуждает применение овербукинга на рейсах, которые осуществляются не реже двух раз в сутки, говорил ранее статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

В законодательстве возможность применения овербукинга не предусмотрена. Ранее сообщалось, что Минтранс разрабатывает поправки в законодательство, направленные на защиту пассажиров, в том числе устанавливающие размер компенсаций для тех, кто не смог улететь из-за нехватки мест в самолете.