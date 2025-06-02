Откуда в Ленобласть чаще всего приезжают иностранные туристы

Чаще всего в Ленинградскую область приезжают иностранные туристы из Беларуси, Туркменистана, Узбекистана, а также Китая, Эстонии и Германии. С 2020 года турпоток в регионе увеличился на 39 %, превысив 6,5 млн человек, рассказали «ФедералПресс» в областном правительстве.

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«Наш основной поток – это преимущественно туристы выходного дня и экскурсионные группы, большинство из которых не остаётся с ночёвкой, среднее время пребывания – 1-3 дня», – отметили в кабмине.

Среди основных туристических мероприятий лета 2025 года в Ленобласти выделяется фестиваль «Дым над водой. От классики до рока», который совмещает изящество академической школы, сочинения современных композиторов, драйв рок-культуры и звучание российских и зарубежных хитов в авторских версиях для симфонического оркестра.

Главным историческим событием лета станут «Средневековые дни в Выборге» (14-24 августа). В течение 10 дней будут проходить: традиционный рыцарский фестиваль с конными и пешими турнирами, крупнейший в России слет исторического средневекового боя (ИСБ).

Кроме этих знаковых мероприятий, в каждом районе Ленинградской области запланированы местные праздники, фестивали и конкурсы.