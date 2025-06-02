В Красноярском крае изменится доступность туристической инфраструктуры

На заседании профильного комитета региональные парламентарии обсудили концепцию развития нового парка «Койское Белогорье».

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История с географией

Особо охраняемая природная территория краевого значения была создана в ноябре 2024-го на границе Манского, Партизанского и Саянского районов. Здесь есть редкие животные, птицы и растения, можно также выделить скалу Мамонт и объект археологического наследия «Койская писаница».

Как пояснил первый замминистра природных ресурсов и лесного комплекса Алексей Большаков, основным центром туристической инфраструктуры станет деревня Кой. Для работы дополнительно понадобятся более десяти госинспекторов, научных сотрудников. Они создадут систему охраны и будут заниматься экологическим просвещением.

Что касается необходимого оборудования, то предстоит приобрести модульные здания визит-центра и поста охраны, создать палаточную стоянку для туристов. А еще надо обустроить не менее десяти километров экологических троп.

Понадобятся средства также на сохранение (и защиту от вандалов) петроглифов — они считаются наиболее древними объектами наскального творчества в границах Саянского пояса Минусинской котловины.

На втором этапе развития необходимо заняться ситуацией с транспортным сообщением, в частности, ремонта требует дорога Партизанское — Мина.

В центре туристической инфраструктуры предстоит построить гостиницы, увеличить энергетические мощности. Необходимо это еще и потому, что вблизи деревни Кой с 2022-­го проходит межрегиональный историко­экологический фестиваль «Зарзуби». Приезжают до полутора тысяч участников, в том числе из Республики Хакасия, Москвы и Новосибирска. Очередной фестиваль намечен на начало июля.

О финансировании. В краевом бюджете 2026 года необходимо предусмотреть порядка 28 миллионов рублей.

С чего начать?

В обсуждении приняли участие представители министерства природных ресурсов и лесного комплекса, агентства по туризму, службы по государственной охране объектов культурного наследия, а также дирекции природного парка «Ергаки».

Что касается депутатов Заксобрания, то Елена Пензина предложила в осеннюю корректировку бюджета­ — 2025 заложить средства на расширение штата инспекторов. Как считает Александр Новиков, первоочередной является задача по охране и созданию безопасности для туристов. А уже далее можно заниматься развитием парка вместе с агентством по туризму, привлекая к решению разнообразных задач остальные ведомства.

Своими соображениями о путях развития территории также поделились зампредседателя профильного комитета Юрий Захаринский, депутаты Алексей Бойков, Екатерина Уделько, Владимир Чернышенко, Алексей Кулеш.

«Концепция парка появилась несколько лет назад по частной инициативе местных жителей. Все знают про Ергаки, про плато Путорана, а Кутурчинское, Койское Белогорья менее недоступны. Последнее уникально тем, что, помимо красивых скал, там есть еще и культурное наследие, петроглифы, остались следы присутствия енисейских кыргызов, которые жили здесь, когда Московское государство осваивало Сибирь, — напомнил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов. — Очень важно совместить природную и культурную составляющие, завести туристический поток, создать необходимые условия. Сейчас делаем первый шаг, чтобы поддержать развитие природного парка финансовыми средствами и наладить межведомственный диалог».

Цифры и факты

Под охрану в Койском Белогорье попадают 19 видов животных, занесенных в Красную книгу Красноярского края. Петроглифы парка — древние наскальные рисунки, выполненные охрой. Их датируют третьим — первым веками до нашей эры. На территории есть 17 видов краснокнижных растений.