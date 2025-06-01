Челябинские рыбные хозяйства озвучили цены на сезон 2025 года

В Челябинской области платные места для рыбалки озвучили стоимость на летний сезон. Притом часть известных карьеров и хозяйств закрылись для рыбаков в 2025 году. Где возможен вылов осетровых и лососевых, а также сколько это стоит — разбиралось URA.RU.

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Озеро «Бирюзовое»

На озере «Бирюзовое» стоимость путевки на день обозначили в 200 рублей. Сумма по итогу рыбалки зависит от вида трофея и веса. За килограмм форели там просят 750 рублей, а за осетра или стерлядь — 1400 рублей. Больше всего придется отдать за нельму — 2400 за килограмм. Там же возможно выловить и стандартные для Урала виды рыб — щуку, чебака, сома, карпа и сига. Рыбалка проводится с понтона.

Комплекс «Азат»

В рыболовном комплексе «Азат» в этом сезоне работает только форелевый бассейн. Причиной стала реконструкция центра. Один час путевки обойдется в 100 рублей, а за килограмм форели придется отдать 1100 рублей. Там же можно арендовать инвентарь для отдыха за 260 рублей.

Озеро Малый Кременкуль

На озере Малый Крменкуль выход со своей лодкой обойдется в 500 рублей на 12 часов. За аренду байдарки на человека придется выложить столько же, но на шесть часов. За место на пирсе с человека попросят уже 100 рублей за час, а на искусственных прудах, зарыбленных щукой и карасем — 150 рублей. Там же предлагают снасти в аренду и наживку в виде опарыша.

Комплекс «7 прудов»

Комплекс «7 прудов» за путевку просит 500 рублей с человека. Аренда инвентаря начинается от 300 рублей, а стоимость прикормки — от 50 за кукурузу и 150 рублей за червей. В числе возможного улова — карась и чебак (170 рублей за килограмм), карп (400 рублей), щука (450 рублей) и линь (600 рублей). Там же доступна рыбалка по принципу «поймал и отпустил» за 2000 рублей.