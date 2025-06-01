Как изменился турпоток в Россию из Бахрейна

Туристический поток из Бахрейна в Россию в 2024 году вырос в пять раз по сравнению с годом ранее, а по итогам первого квартала 2025 года увеличился на 50%, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи с министром туризма Королевства Бахрейн Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи.

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«В 2024 году число туристов из Бахрейна в Россию выросло в пять раз по сравнению с 2023 годом. А в первом квартале 2025 года мы уже наблюдаем прирост еще на 50%. Благоприятным стимулом роста турпотока является развитие авиасообщения», — сказал Решетников, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

Со 2 июня 2025 года авиакомпания Gulf Air запускает еженедельные чартерные рейсы из Бахрейна в Сочи. Параллельно Россия готовится к увеличению турпотока. Планируется создать 238 тыс. новых гостиничных номеров. Кроме того, в 38 регионах страны реализуется свыше 100 крупных проектов, включая горнолыжные курорты, тематические парки и круглогодичные морские комплексы, рассказал министр.

Чтобы сделать страну еще более привлекательной для гостей из Ближнего Востока, Россия внедряет стандарты "Халяль" и Muslim friendly.

«Первые отели в Москве, Сочи и Казани уже сертифицированы. Более 100 объектов подали заявки на получение соответствующего статуса. Мы разработали специальные маршруты и каталоги, учитывающие культурные особенности арабских туристов», — подчеркнул министр.

Для укрепления взаимодействия российская сторона подготовила проект меморандума о сотрудничестве в сфере туризма. Документ охватывает вопросы качества услуг, инвестиций, транспорта и безопасности. Ожидается, что подписание меморандума и реализация совместных инициатив позволят увеличить турпоток между странами в 2025-2026 годах минимум на 20-30%, добавили в Минэкономразвития.