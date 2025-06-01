«Мы не какие-то прощелыги». Как «самая веселая деревня» воюет с туристами

С каждым годом в Карелии растет число туристов — и недовольство местных, чьи тихие деревушки внезапно оказываются окружены туристическими автобусами и толпами с фотоаппаратами. Одна из таких «горячих точек» — маленькое Киндасово, прославившееся на всю Россию как «самая веселая» деревня страны. Масла в огонь подлило то, что в деревне во время войны функционировал оккупационный лагерь финнов, и веселить здесь приезжих, по мнению некоторых, оскорбительно. Как киндасовцы пытались выжить туристов и почему подобных «горячих точек» много по всей Карелии — в материале «Газеты.Ru».

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«Ну, а самый известный приз киндасовского фестиваля — телега навоза. В этот раз он достался юной петрозаводчанке Насте. Конечно, не сама телега, а лишь сертификат», — так описывал информационно-развлекательный портал «Петрозаводск говорит» праздник юмора в Киндасово.

Деревня, расположенная в часе езды от столицы Карелии, позиционируется для туристов как «самая веселая в России». Проблема в том, что у многих ее жителей такая слава ничего, кроме злобы, не вызывает. Вот уже много лет киндасовцы воюют с туристами. Пока — с переменным успехом.

«Прямо под ногами лежал»

Ежегодный праздник юмора и смеха проводится здесь с 1986 года. Путевку в жизнь ему дала известная собирательница фольклора Виола Мальми. Материал для шуток — байки и истории о незадачливых мужиках деревни Киндасово.

«Почему-то жители этой деревни служат предметом постоянных насмешек соседей-кореляков, о них ходит много всяких анекдотов», — так деревню описывал русский краевед Николай Лесков еще в XIX веке.

Незадачливые, но добродушные мужики этой деревушки постоянно попадают в смешные передряги — такова суть народных баек про Киндасово (ознакомиться с местным специфическим юмором можно здесь).

Интерес к фестивалю был высокий — в деревню, где летом проживает не более 500 человек, на праздник съезжались несколько тысяч гостей.

«Но это происходит один раз в год, а потом деревня затихает до следующего праздника. Мы хотим это изменить!» — писали в своей заявке на президентский грант местные предпринимательницы Светлана Хребтова и Юлия Толмачева. И это у них получилось.

Сначала женщины организовывали «праздник юмора», а потом решили развивать потенциал, который «прямо под ногами лежал», как Хребтова объяснила «Газете.Ru». Начали в 2018 году, получили грант, вложили много своих денег и сил, и в какой-то момент «просто вдруг поперло». Например, в 2022 году деревню посетили 15 тысяч человек.

Как признаются местные, «особо смотреть [в деревне] нечего», и для туристов придумали простые интерактивы: поиграть на старинных карельских инструментах, послушать смешные байки, попить чаю с пирогами или «крафтовой самогоночки», посмотреть на быт карелов. Городским приезжим это пришлось по душе.

«Смешили нас до упаду, очень тепло вспоминать <...> Напоминает деревенскую свадьбу с играми, песнями, шутками с национальным колоритом <...> Мысленно аплодирую местным женщинам — организаторам этой нехитрой движухи. Большой труд — создать достопримечательность там, где она и близко не напрашивалась», — писали гости на сайтах-отзовиках.

«В маленькую деревню (всего 45 домов) приезжают одновременно восемь больших автобусов с туристами. Сколько их человек? Сто? Двести? Туристы оказались в самом центре, рядом с нами (мы живем как раз в центре), толпами ходили, шумели, заглядывали во дворы. Это нормально, люди приехали из других мест в незнакомую карельскую деревушку, им все интересно. Я их прекрасно понимаю. Однако быть экспонатом удовольствие довольно сомнительное», — жалуется «Газете.Ru» уроженка Киндасово Ольга.

Вдобавок жителям деревни приходилось дышать выхлопами автобусов, которые в отсутствие парковки водители бросали где попало с включенными двигателями, и по много раз за день слушать одну и ту же музыкальную программу. Так, местные рассказывали журналистам, что в один из июньских дней в деревне появились сразу 300–400 железнодорожников, которых развлекали громкими песнями и забавами несколько часов подряд.

«Представьте, выходишь за дверь дома в баню, в уличный туалет, а тут везде, как они [киндасовцы] выражаются, "папарацци" с камерами. Карельские деревни даже заборов до сих пор не знают, а тут жители начали их ставить», — объяснила «Газете.Ru» мотивы недовольства депутат Заксобрания республики Эмилия Слабунова, которая защищает интересы киндасовцев.

Местных жителей беспокоило и то, что у «самой веселой деревни» весьма печальная история. В годы Великой Отечественной район был оккупирован, и в Киндасово находились концлагерь с тюрьмой. Тут содержали примерно 300 мужчин и женщин, которых заставляли работать на лесозаготовках, избивали, морили голодом. Погибших от пыток и расстрелов хоронили на сельском кладбище. Называть деревню с подобным прошлым самой веселой, по мнению некоторых жителей, «крайне неуважительно и цинично».

«Это был самый жестокий финский концлагерь. Я не говорю, что надо каждый день посыпать голову пеплом и все время скорбеть. Жизнь есть жизнь — в ней есть место и скорби, и веселью. Но устраивать каждый день увеселительные мероприятия в такой деревне — это неправильно», — считает Ольга.

Киндасовцы вышли на тропу войны.

«Восстала вся деревня»

Летом 2022-го они написали обращения в прокуратуру с жалобами на шум, вонь от стоящих автобусов. Весной 2023-го киндасовцы принимали у себя в деревне депутата Госдумы Валентину Пивненко. В конце встречи Пивненко заявила, что «на месте местных жителей такой турбизнес поганой метлой гнала [бы]».

В итоге туристическому бизнесу пришлось потесниться.

Сейчас отдыхающих принимают отдельно, на окраине, и не пускают внутрь деревни, ситуация, по словам жителей, «вполне терпима». Однако война в границах «самой веселой деревни» на этом не закончилась. Несколько раз, в том числе на днях, власти пытались провести публичные слушания о переводе участков в Киндасово общей площадью 1,5 га из общественных под рекреацию. Как считают некоторые жители деревни, делается это, чтобы «захватить землю» и вернуть туристов.

«Тут уж восстала вся деревня... Вот тогда и началось настоящее противостояние между жителями и предпринимателями. Множество собраний, обращения в суды, СМИ, попытки договориться», — рассказала «Газете.Ru» жительница Киндасово Ольга.

Киндасовцы считают, что слушания проводятся с нарушениями. Голосовать на портале «Госуслуги» могут только прописанные в этом районе — Пряжинском городском поселении, куда входит Киндасово. То есть, даже люди из соседних деревень с нужной регистрацией, но не жители самого Киндасово, которые прописаны в городе и приезжают в деревню на лето.

В разговоре с «Газетой.Ru» Светлана Хребтова объяснила, что туристов под окна жителей никто возвращать не собирается, а земельные участки нужны для других целей. Например, для выращивания ржи для исторической мельницы, которую предпринимательницы начали восстанавливать.

«Я понимаю их опасения, я говорю им: "Дорогие мои, услышьте меня, пожалуйста, мы уже ушли, зачем нам опять возвращаться к конфликту". Мы не какие-то прощелыги, которые не понимают, что они делают. Я тверская карелка, Юля [Толмачева] коренная, олонецкая карелка. Я много лет директор этнокультурного центра, Юля заслуженный работник культуры республики. Мы абсолютно не пустотелые хаплуги, которым ничего в этой жизни не надо, кроме денег», — взволнованно рассказала она.

При этом оппоненты называют Хребтову с Толмачевой «пришлыми, алчными авантюристами» и «даже не настоящими карелками», хотя обе они из соседнего поселка Пряжа.

И недовольные, и предпринимательницы охотно общаются с журналистами — кажется, что им важно убедить в своей правоте каждого заинтересовавшегося. Но любую деталь оппоненты преподносят по-своему. Предпринимательницы рассказывают, что вкладываются в деревню: например, кроме мельницы, проект которой сейчас на паузе из-за протестов, восстановили дом культуры, хотят обустроить общую зону отдыха на берегу местной реки (это один из спорных участков). Критики в ответ говорят, что женщины «решили, что они хозяйки всей деревни» и делают все ради своей выгоды. Припоминают про концлагерь и оскорбление памяти — Хребтова отвечает, что раньше на месте концлагеря была просто свалка, которую на фоне развития деревни бизнес помог убрать и поставить памятный знак.

«Давайте будем честны. Байки про [веселое] Киндасово Лесков собирал еще в 19 веке, а война, страшная война, она была по всей России. Весь Питер стоит на костях, и что теперь, голову пеплом посыпать?», — заявила Хребтова «Газете.Ru».

Сами местные, раньше не отгораживавшиеся друг от друга заборами, поделились на два лагеря и перессорились, так как часть деревенских поддерживает бизнес и считает, что он помогает деревне.

«Раскол между соседями усугубляется просто бешеными шагами. А я просто хочу, чтобы они успокоились. Я на самом деле болезненно отношусь к тому, что мы стали яблоком раздора, что они ругаются. Я всех понимаю, я их тоже не осуждаю, они дачники, им хочется покоя, но что делать с теми, кто зарабатывает с нами?... Может, вы что-то подскажете, мы уже так наобижали друг друга», — с некоторой растерянностью сказала Хребтова корреспонденту «Газеты.Ru».

Проблема Киндасово не просто конфликт в маленькой деревушке — это зеркало общей беды с туристами в Карелии, да и в других туристических местах страны. На фоне закрытия границ поток отдыхающих в регионах резко усилился, к чему последние оказались не готовы. В той же Карелии для туристов нет нужной инфраструктуры, а местным жителям не дают права защититься от непрошенных гостей, объяснила «Газете.Ru» депутат Слабунова.

«В Карелии огромная территория, но предприниматели, естественно, идут туда, где уже есть дороги, электричество, не надо вкладываться в инфраструктуру, вместо того, чтобы уйти в сторону от людей. У нас же много заброшенных деревень со старинными домами, которые никто не видит. Почему бы не проводить фестивали там, не восстанавливать эти места. Я сама за развитие туризма в Карелии, но пока это происходит болезненно, у нас не только Киндасово, много подобных горячих точек», — обращает внимание Слабунова.

По ее мнению, ситуация в республике будет только усугубляться, так как турпоток будет увеличиваться. Ситуации, как в Киндасово, должны решаться на открытых местных референдумах, считает депутат. Власти же должны следить, чтобы доходы от притока отдыхающих шли на улучшение местных населенных пунктов, чтобы жители увидели положительную сторону туризма.