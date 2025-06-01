Сколько раз в год россияне отправляются в путешествие с детьми

Половина россиян путешествуют с детьми два-три раза в год, наиболее востребовано посещение в таких поездках аквапарков и парков аттракционов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса бронирования отелей "Отелло" от 2ГИС (текст есть у ТАСС).

"Половина участников опроса (50%) путешествуют с детьми два-три раза в год, еще 41% - один раз. Но есть и те, кто предпочитает отпуск без детей - такой вариант выбирают 5% россиян. Интересно, что 9% респондентов берут с собой в отпуск бабушек и дедушек, чтобы помогали следить за детьми. Хотя большая часть россиян такой опцией не пользуется", - рассказали эксперты.

Самые популярные локации, которые точно планируют посетить путешественники с детьми этим летом - аквапарки и парки аттракционов, их выбрали по 74% опрошенных россиян. Также в топ-5 вошли зоопарки (60%), дельфинарии (49%) и музеи (39%).

Почти половина (44%) респондентов считают, что оптимальный возраст для начала путешествий - четыре-шесть лет и старше, 21% отметили, что это зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Еще 17% уверены, что два-три года - это подходящий возраст для того, чтобы брать с собой ребенка в туристические поездки, подчеркивается в исследовании.

Родители, которые путешествуют с детьми до двух лет, чаще всего при выборе жилья обращают внимание на наличие безопасной среды и детской площадки. Схожие требования и у родителей детей возраста от трех до пяти лет, однако для них также важно наличие детских развлечений поблизости. Для родителей детей постарше (шесть-девять лет) в приоритете близость к детским развлечениям и наличие бассейна или аквапарка. А для поездок с подростками (10-17 лет) - наличие бассейна или аквапарка и расположение отеля.

Исследование проводилось в апреле 2025 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет, почти две трети респондентов (64%) имеют детей до 18 лет. В выборку вошли жители городов России с населением от 500 тыс. человек. Все респонденты совершают туристические поездки по России и за рубеж в среднем два-три раза в год.