Летние фестивали: какие нельзя пропустить в Удмуртии

Лето в Удмуртии – это время ярких событий, концертов под открытым небом, гастрономических праздников и этнических фестивалей. В 2025 году жителей и гостей республики ждет насыщенная программа: от классической музыки до рок-опен-эйров, от народных гуляний до военно-исторических реконструкций. Большинство мероприятий бесплатные, так что каждый найдет что-то по душе.

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Музыка и искусство

Филармонический фестиваль «Музыка летом»

Когда: 2 июня – 28 августа.

Все лето коллективы Удмуртской филармонии будут давать бесплатные концерты в парках и на площадях Ижевска. В программе – классика, джаз и народные мелодии.

Международный театральный фестиваль «ТУК-Фест»

Когда: 1–7 июня.

Спектакли (а их будет более 15) российских и зарубежных театров в Ижевске, Глазове, Воткинске и Сарапуле.

Фестиваль «Эктоника / Бабушкина дача»

Когда: 12–14 июня.

Авторская песня, этника и рок в селе Шаркан. В 2025 году хедлайнером станет группа Trubetskoy из Минска.

Фестиваль «Музыкальная экспедиция»

Когда: 14–16 июня.

Концерты в необычных локациях: на площадях, в парках и старинных усадьбах Ижевска, Воткинска и Сарапула.

Международный фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского»

Когда: 3–6 июля.

Главное музыкальное событие лета. В честь 185-летия композитора фестиваль пройдет в пяти городах Удмуртии с участием звезд мировой сцены.

Фестиваль «YLЕТАЙ»

Когда: 9–13 июля.

Один из крупнейших в России рок-фестивалей под открытым небом. Концерты, кемпинг и атмосфера свободы в селе Логуново.

Этнические и народные праздники

Республиканский Гербер

Когда: 21 июня.

Главный удмуртский праздник в селе Кекоран. Гостей ждут народные гуляния, ярмарки, песни и танцы.

Республиканский Сабантуй

Когда: 28 июня.

Татарский праздник с конными скачками, борьбой «көреш» и веселыми состязаниями на берегу реки Акшабарихи.

Фестиваль возрожденных деревень «Деревня – душа России»

Когда: 26 июля.

В деревне Мувыр гостей ждут экотропы, катание на лодках, фермерская ярмарка и концерты.

Фестиваль «ГуртFest»

Когда: 16 августа.

Яркий праздник народной культуры с песнями, танцами, мастер-классами и традиционной кухней.

Гастрономические фестивали

«Быг-быг»

Когда: 28–29 июня.

Фестиваль финно-угорской кухни в деревне Старые Быги. Здесь можно попробовать 100 национальных блюд!

«Кенэс гурт. Бесермяне приглашают!»

Когда: 19 июля.

Праздник межнациональной кухни в Юкаменском районе.

Спорт и активный отдых

«Взлетные истории»

Когда: 12–13 июня.

Семейный фестиваль в Увинском районе с показательными полетами, лекциями и авиатренажерами.

«Конь-Огонь»

Когда: 19 июля.

Фестиваль для любителей лошадей и мотоспорта в Воткинском районе.

Военно-исторический фестиваль «Русь дружинная»

Когда: 2–3 августа.

Реконструкция средневековых битв, мастер-классы по старинным ремеслам и ярмарка в туристическом комплексе «Варяжская дружина».

Ижевская регата

Когда: 29–31 августа.

Зрелищные парусные гонки на Ижевском пруду.

Необычные события

Фестиваль стеклодувов «Рождение стекла»

Когда: 23–24 августа.

Можга – стекольная столица Поволжья. Гости увидят, как создаются изделия из стекла, и смогут попробовать себя в этом ремесле.

Праздник «Именины Петра»

Когда: 12 июля.

Торжества в честь 185-летия П. И. Чайковского в его родном городе Воткинске.

Лето-2025 в Удмуртии обещает быть ярким и запоминающимся. Выбирайте события по душе, уточняйте подробности мероприятий на сайтах организаторов и отправляйтесь за новыми впечатлениями.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие крупные фестивали пройдут в Нижнем Новгороде.