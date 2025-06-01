Летние фестивали: какие нельзя пропустить в Удмуртии

Главные фестивали лета-2025 в Удмуртии: куда пойти и что посмотреть
Лето в Удмуртии – это время ярких событий, концертов под открытым небом, гастрономических праздников и этнических фестивалей. В 2025 году жителей и гостей республики ждет насыщенная программа: от классической музыки до рок-опен-эйров, от народных гуляний до военно-исторических реконструкций. Большинство мероприятий бесплатные, так что каждый найдет что-то по душе.
Музыка и искусство
Филармонический фестиваль «Музыка летом»
- Когда: 2 июня – 28 августа.
Все лето коллективы Удмуртской филармонии будут давать бесплатные концерты в парках и на площадях Ижевска. В программе – классика, джаз и народные мелодии.
Международный театральный фестиваль «ТУК-Фест»
- Когда: 1–7 июня.
Спектакли (а их будет более 15) российских и зарубежных театров в Ижевске, Глазове, Воткинске и Сарапуле.
Фестиваль «Эктоника / Бабушкина дача»
- Когда: 12–14 июня.
Авторская песня, этника и рок в селе Шаркан. В 2025 году хедлайнером станет группа Trubetskoy из Минска.
Фестиваль «Музыкальная экспедиция»
- Когда: 14–16 июня.
Концерты в необычных локациях: на площадях, в парках и старинных усадьбах Ижевска, Воткинска и Сарапула.
Международный фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского»
- Когда: 3–6 июля.
Главное музыкальное событие лета. В честь 185-летия композитора фестиваль пройдет в пяти городах Удмуртии с участием звезд мировой сцены.
Фестиваль «YLЕТАЙ»
- Когда: 9–13 июля.
Один из крупнейших в России рок-фестивалей под открытым небом. Концерты, кемпинг и атмосфера свободы в селе Логуново.
Этнические и народные праздники
Республиканский Гербер
- Когда: 21 июня.
Главный удмуртский праздник в селе Кекоран. Гостей ждут народные гуляния, ярмарки, песни и танцы.
Республиканский Сабантуй
- Когда: 28 июня.
Татарский праздник с конными скачками, борьбой «көреш» и веселыми состязаниями на берегу реки Акшабарихи.
Фестиваль возрожденных деревень «Деревня – душа России»
- Когда: 26 июля.
В деревне Мувыр гостей ждут экотропы, катание на лодках, фермерская ярмарка и концерты.
Фестиваль «ГуртFest»
- Когда: 16 августа.
Яркий праздник народной культуры с песнями, танцами, мастер-классами и традиционной кухней.
Гастрономические фестивали
«Быг-быг»
- Когда: 28–29 июня.
Фестиваль финно-угорской кухни в деревне Старые Быги. Здесь можно попробовать 100 национальных блюд!
«Кенэс гурт. Бесермяне приглашают!»
- Когда: 19 июля.
Праздник межнациональной кухни в Юкаменском районе.
Спорт и активный отдых
«Взлетные истории»
- Когда: 12–13 июня.
Семейный фестиваль в Увинском районе с показательными полетами, лекциями и авиатренажерами.
«Конь-Огонь»
- Когда: 19 июля.
Фестиваль для любителей лошадей и мотоспорта в Воткинском районе.
Военно-исторический фестиваль «Русь дружинная»
- Когда: 2–3 августа.
Реконструкция средневековых битв, мастер-классы по старинным ремеслам и ярмарка в туристическом комплексе «Варяжская дружина».
Ижевская регата
- Когда: 29–31 августа.
Зрелищные парусные гонки на Ижевском пруду.
Необычные события
Фестиваль стеклодувов «Рождение стекла»
- Когда: 23–24 августа.
Можга – стекольная столица Поволжья. Гости увидят, как создаются изделия из стекла, и смогут попробовать себя в этом ремесле.
Праздник «Именины Петра»
- Когда: 12 июля.
Торжества в честь 185-летия П. И. Чайковского в его родном городе Воткинске.
Лето-2025 в Удмуртии обещает быть ярким и запоминающимся. Выбирайте события по душе, уточняйте подробности мероприятий на сайтах организаторов и отправляйтесь за новыми впечатлениями.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие крупные фестивали пройдут в Нижнем Новгороде.