Спрос на туры по России упал вдвое

Россияне массово летят на отдых за рубеж, сообщает ИА DEITA.RU.

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Объем бронирований туров по стране на предстоящее лето сократился на 56%. Продажи туров по России на грядущий сезон снизились на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Как отмечает "Коммерсант" заграничиный отдых снова в приоритете у граждан России. Так, безвизовый режим за последний год начал действовать с Оманом, Иорданией и Шри-Ланкой, а стоимость виз в Саудовскую Аравию снизилась.

На этом фоне доля Турции в продажах летних туров сократились с 59% в прошлом году до 55%. По данным "Яндекс Путешествий", этим летом подешевели билеты на Кипр (на 36% год к году, до 61,5 тыс. руб.), в Испанию (на 22%, до 77,9 тыс. руб.) и Таиланд (на 19%, до 57,8 тыс.).

В "Авиасейлс" отметили резкое увеличение количества бронирований перелетов на июнь—август в Японию (на 57% год к году), Китай (+47%), Черногорию (+32%) Испанию (27%) и Францию (22%).