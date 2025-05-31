В Нижегородской области планируют построить новую базу отдыха

Эко-технологичную базу отдыха предлагается построить в Сокольском районе за 500 млн рублей. Сейчас для проекта ищут соинвестора. Информация появилась на инвестиционном портале Нижегородской области.

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Эко-комплекс планируется разместить на второй береговой линии Горьковского водохранилища. Он будет состоять из коттеджей, мини-гостиницы с конференц-залом, оздоровительного центра, спа-корпуса, бани, ресторана и торговых рядов. Также на территории предлагается разместить детскую интерактивную площадку, пункт проката, вертолетную площадку, агрозону для самообеспечения гостей комплекса продуктами питания и площадки для сельского туризма.

Предполагается, что гости эко-комплекса смогут получить в нем высококвалифицированные медицинские услуги, в том числе помощь при реабилитации.

Ранее сообщалось, что горожане оценили качество благоустройства в центре Нижнего Новгорода.