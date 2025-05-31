В России набирает обороты «традиционный» вид отдыха

Жители российских городов все чаще стали отдыхать в деревне. За 2024 год спрос на аренду домов в селах вырос в 2,5 раза, по данным «Авито Путешествий».

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Также в 2 раза стало больше предложений. Подобный формат отдыха называется «избинг». Туристов он привлекает тем, что есть возможность погрузиться в атмосферу деревенской жизни. По словам экспертов, современные сельские дома имеют все удобства и стилизованы под старину.

Например, в уральском селе Мариинск изба напоминает музей, который воссоздает быт разных сословий XIX века. Тут можно пожить как купец или сельский учитель. Рядом есть трактир, где продают блюда русской кухни, наливки. Проживание в избе приказчика обойдется в 20 тыс. рублей в сутки. Столько же стоит аренда виллы на Бали. Об этом написал портал ku66.ru

Туркомплекс «Инегень» в Республике Алтай позволит гостям познакомиться с жизнью алтайского аила. Тут можно будет подстричь коз, научиться валять войлок подоить коз и даже пойти ночью сторожить табун. Неделя такого отдыха будет стоит от 20 до 200 тыс. рублей.

В усадьбе Федосиха Новосибирской области туристы смогут порыбачить, приготовить домашние деликатесы и искупаться в бане. Также можно сварить козий сыр с хозяйкой, налепить пельмени, сварить уху или домашнюю лапшу с петухом.

Эксперты считают отдых в деревне нишевым. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, это не массовое направление, но интерес к нему растет.

Сообщалось ранее, что сельский туризм на Кавказе набирает обороты.

Также соотечественники рассказали, где в ближайший год будут отдыхать.