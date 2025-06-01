Маршрут выходного дня: контактные зоопарки и зоофермы по Новой Риге

Провести выходной день, общаясь с животными и птицами в контактном зоопарке, – отличный способ зарядиться позитивом и хорошим настроением не только для детей, но и для взрослых. Мы продолжаем обзор зоопарков и зооферм Подмосковья и, посетив контактные зоопарки на юго-востоке (Диво Парк, Весёлая корова, Горки, Хаски парк Раменское и ферму Северный Олень), отправляемся в путешествие в противоположную сторону: из Москвы по Новорижскому шоссе. Нас ждёт встреча с животными в Истринской сыроварне Олега Сироты, в ЗооСаде КСК «Дивный» и в Novaya Riga Outlet Village.

© Quto.ru

Истринская сыроварня Олега Сироты. Контактный зоопарк

Истринская сыроварня Олега Сироты расположена в деревне Дубровское (муниципальный округ Истра), а на картах отмечена, как «Русский пармезан». Истринская сыроварня работает с 2015 года. В Дубровском есть фирменный магазин, кафе и контактный зоопарк, главными жителями которого, конечно же, являются коровы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Истринской сыроварни Олега Сироты (деревни Дубровское) 46 километров по Новорижскому шоссе. Для посетителей создана просторная гравийная парковка. Вход на территорию контактного зоопарка бесплатный. Поездку можно совместить с посещением Истры. От сыроварни Олега Сироты до Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря 16 км.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Птицы контактного зоопарка

Первыми посетителей контактного зоопарка, расположенного на территории Истринской сыроварни Олега Сироты, встречают различные птицы. Они гуляют в специально созданных загонах под открытым небом. Здесь живут, например, утки и гуси.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Бронзовые индюки и белые широкогрудые индюшки

Бронзовые индюки выведены в Америке путём скрещивания диких индеек и чёрных норфолкских индюков. На голове и над клювом у самцов есть наросты красного цвета. Когда самец нервничает или сильно взбудоражен, наросты становятся синими. Белые широкогрудые индюшки – американская порода. Они обладают большими объёмами, массивной и широкой грудью.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Обыкновенный фазан

Обыкновенный фазан – представитель отряда курообразных. Фазаны имеют 32 подвида, которые отличаются окрасом оперения. Как правило, основной окрас самцов - это золотисто-красные тона с фиолетовым отливом. Область головы окрашена в изумрудно-металлические оттенки. Самки не могут похвастаться ярким оперением – это спасает их в условиях дикой природы, поскольку им нужно высиживать яйца, а затем выкармливать птенцов. Окрас самок – это, в основном, песочно-коричневые тона.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Коровник

В коровнике контактного зоопарка Истринской сыроварни живут красивые добрые коровки. Они чистые, опрятные и заряжают позитивом. Коровок много и они разных пород.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Телятник

В здании Телятника живут не только телята, но и множество других животных, курочки и цыплята.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Здесь можно увидеть милых козочек и овечек.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Кроликов, енотов, нутрий.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Также здесь живут пони, собаки и кошка.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Контактный зоопарк в Novaya Riga Outlet Village

Ещё один приятный контактный зоопарк есть на территории комплекса Novaya Riga Outlet Village. В зелёной зоне под открытым небом здесь создана небольшая ферма. Можно приобрести специальный корм для животных, чтобы угостить их и познакомиться с ними поближе.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Novaya Riga Outlet Village 25 километров по Новорижскому шоссе. От Истринской сыроварни Олега Сироты 33 км в сторону МКАД. Вход на территорию контактного зоопарка бесплатный.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

На территории мини-фермы живут пони, козы, бараны, кролики.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Альпаки и другие животные, индюки, гуси, курочки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

ЗооСад в КСК «Дивный»

На территории конноспортивного клуба «Дивный» (деревня Падиково) есть ЗооСад. Обитатели ЗооСада живут в закрытом помещении, но часть жилищ имеет выход на улицу, так что животные и птицы гуляют в загонах на воздухе и увидеть их может любой желающий. Для посещения ЗооСада, находящегося в здании, нужно приобрести входной билет. Тут живут рептилии (игуана, черепаха, питон и т.д.), рыбы, амфибии, млекопитающие (карликовый поссум, морская свинка, лисица и пр.) и птицы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до КСК «Дивный» и ЗооСада 29 километров по Новорижскому шоссе. От Новая Рига Аутлет Вилладж 4 км.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

В уличных загонах ЗооСада можно увидеть сов, фазанов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Павлинов, лис, нутрий и пр.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

В КСК «Дивный» проводятся уроки верховой езды. А ещё на территории размещается большой Музей военной отечественной истории.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Suzuki Baleno

В поисках контактных зоопарков вдоль Новой Риги мы путешествовали на Suzuki Baleno. Это машина 2023 модельного года с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил с четырёхступенчатым автоматом. Здесь аккуратный салон, удобные сиденья, проекционный дисплей, камера заднего вида. Автомобиль переднеприводный. Оптимальная крейсерская скорость Baleno - это 90-120 км/ч, что идеально для загородных поездок, в том числе по автомагистралям. Baleno выглядит весьма компактно и по габаритам ощущается также, у него плавный ход и приятная управляемость, он отлично проходит повороты. Багажник у автомобиля весьма вместительный, но будьте готовы переносить вещи через высокий борт. Места для пассажиров на втором ряду достаточно, так что в путешествие на Suzuki Baleno можно отправиться всей семьей или с друзьями.