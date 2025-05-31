Что будет с ценами на российские курорты в этом сезоне
Последнее время у нас несколько ограничены возможности для летнего отдыха, и тем ценнее становятся горящие путевки, когда отправляться на море нужно уже завтра.
Сегодня, как говорит руководитель туристической компании Диана Фердман, покупательское поведение туристов изменилось по сравнению с допандемийным периодом. Тогда люди в основном предпочитали покупать путевки заранее, сейчас многие оттягивают этот момент до последнего. И может сложиться так, что цена на желаемый тур перед вылетом даже вырастет.
«Конечно, все равно остаются даты и направления, где поймать вожделенный горящий тур все же возможно, — продолжает она. — Сейчас из-за экологической обстановки "горят" туры в Анапу. И такая ситуация сохранится на протяжении всех летних месяцев. Из-за невозможности купаться (пляжи официально закрыты) скидки доходят до 70 процентов. Хотя есть солнце, морской воздух, отличные пансионаты и развитая инфраструктура».
И южнее, и севернее Анапы купаться можно. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, состояние воды и песка на территории от Новороссийска до границы по Черноморскому побережью в сторону Сочи соответствует санитарным требованиям. В норме и показатели в Крыму. Санэпидзаключение на работу получили уже 80 процентов оздоровительных учреждений Крыма и Кубани.
Именно отдых в Сочи наравне с Турцией, по словам Дианы Фердман, стал одним из самых популярных в нынешнем сезоне.
«Вообще, этим летом я бы посоветовала ехать туда, куда есть прямой перелет, — это Турция, Египет, Мальдивы, Куба, Вьетнам, Шри-Ланка. Выбор неплохой. Традиционно пользуется популярностью Ближний Восток — Бахрейн, Катар. Но туда лучше отправляться осенью, весной и зимой, когда отели снижают цены из-за низкого сезона. Скидки можно получить даже на премиальный отдых. В целом нельзя сказать, что Мальдивы — это дорого, а Турция дешево. Везде можно найти бюджетные варианты отдыха и горящие туры именно летом. Что касается отдыха с детьми, то тут опять практически нет альтернативы и нашему Сочи, и другим курортам Краснодарского края, и той же Турции с ее детскими клубами и анимацией».
«Самый большой плюс горящих туров — это, конечно, цена, — говорит председатель гильдии по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Сергей Абрамов. — Скидки могут достигать половины, а то и 70 процентов от начальной стоимости. Но надо понимать, почему эти туры не были вовремя распроданы. Возможно, есть какие-то проблемы, к примеру, с отелем. Это все же редкость, но проверить стоит».
Следующий минус — невозможность планирования: появиться горящие туры могут и за неделю, и за день до вылета. Другая проблема — финансовая: взяли вы тур в страну, где платить российскими картами нет никакой возможности. А у вас в пакет включены только завтраки. Если не позаботиться об этом заранее, придется сесть на вынужденную диету. Кроме того, для некоторых путешествий могут понадобиться соответствующие открытые визы, которые также требуют оформления. Ну и помимо прочего, горящая путевка — это быстрый вылет, и при этих условиях поменять или отказаться от тура без ущерба для собственного кармана уже не получится. Отказ от путешествия без санкций возможен не позднее чем за 30 дней до старта.
Кстати
Прилично сэкономить можно не только на горящих турах. Скорее наоборот, самые «вкусные» предложения возможно поймать после Нового года, начиная с 12–13 января, после майских праздников с вылетом 10–11 мая и в низкий сезон — в начале декабря.
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