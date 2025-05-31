Что будет с ценами на российские курорты в этом сезоне

Последнее время у нас несколько ограничены возможности для летнего отдыха, и тем ценнее становятся горящие путевки, когда отправляться на море нужно уже завтра.

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Сегодня, как говорит руководитель туристической компании Диана Фердман, покупательское поведение туристов изменилось по сравнению с допандемийным периодом. Тогда люди в основном предпочитали покупать путевки заранее, сейчас многие оттягивают этот момент до последнего. И может сложиться так, что цена на желаемый тур перед вылетом даже вырастет.

«Конечно, все равно остаются даты и направления, где поймать вожделенный горящий тур все же возможно, — продолжает она. — Сейчас из-за экологической обстановки "горят" туры в Анапу. И такая ситуация сохранится на протяжении всех летних месяцев. Из-за невозможности купаться (пляжи официально закрыты) скидки доходят до 70 процентов. Хотя есть солнце, морской воздух, отличные пансионаты и развитая инфраструктура».

И южнее, и севернее Анапы купаться можно. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, состояние воды и песка на территории от Новороссийска до границы по Черноморскому побережью в сторону Сочи соответствует санитарным требованиям. В норме и показатели в Крыму. Санэпидзаключение на работу получили уже 80 процентов оздоровительных учреждений Крыма и Кубани.

Именно отдых в Сочи наравне с Турцией, по словам Дианы Фердман, стал одним из самых популярных в нынешнем сезоне.

«Вообще, этим летом я бы посоветовала ехать туда, куда есть прямой перелет, — это Турция, Египет, Мальдивы, Куба, Вьетнам, Шри-Ланка. Выбор неплохой. Традиционно пользуется популярностью Ближний Восток — Бахрейн, Катар. Но туда лучше отправляться осенью, весной и зимой, когда отели снижают цены из-за низкого сезона. Скидки можно получить даже на премиальный отдых. В целом нельзя сказать, что Мальдивы — это дорого, а Турция дешево. Везде можно найти бюджетные варианты отдыха и горящие туры именно летом. Что касается отдыха с детьми, то тут опять практически нет альтернативы и нашему Сочи, и другим курортам Краснодарского края, и той же Турции с ее детскими клубами и анимацией».

«Самый большой плюс горящих туров — это, конечно, цена, — говорит председатель гильдии по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Сергей Абрамов. — Скидки могут достигать половины, а то и 70 процентов от начальной стоимости. Но надо понимать, почему эти туры не были вовремя распроданы. Возможно, есть какие-то проблемы, к примеру, с отелем. Это все же редкость, но проверить стоит».

Следующий минус — невозможность планирования: появиться горящие туры могут и за неделю, и за день до вылета. Другая проблема — финансовая: взяли вы тур в страну, где платить российскими картами нет никакой возможности. А у вас в пакет включены только завтраки. Если не позаботиться об этом заранее, придется сесть на вынужденную диету. Кроме того, для некоторых путешествий могут понадобиться соответствующие открытые визы, которые также требуют оформления. Ну и помимо прочего, горящая путевка — это быстрый вылет, и при этих условиях поменять или отказаться от тура без ущерба для собственного кармана уже не получится. Отказ от путешествия без санкций возможен не позднее чем за 30 дней до старта.

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Кстати

Прилично сэкономить можно не только на горящих турах. Скорее наоборот, самые «вкусные» предложения возможно поймать после Нового года, начиная с 12–13 января, после майских праздников с вылетом 10–11 мая и в низкий сезон — в начале декабря.

Если вы собирались лететь в отпуск, но авиакомпания отменила рейс, то возможно ли вернуть в этом случае потерянные деньги и компенсировать сорванный перелет? «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что делать в такой ситуации.