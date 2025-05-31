Какие фестивали будут проходить в Пермском крае летом 2025 года

Пермский край известен своей промышленностью, однако это не только опорный край России, но и ее значимый культурный центр. Палитра событий этого лета в Прикамье обещает быть насыщенной и яркой — спектакли на склоне горы, движение аэростатов под музыку, этнические мотивы, погружение в национальную культуру коми-пермяков и многое другое

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Фестивальная Пермь

«Владимир Спиваков приглашает…»

Когда: 6–10 июня.

6–10 июня. Где: Большой зал Пермской краевой филармонии.

Пермяков и гостей города ждут концерты фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…". Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро в течение пяти дней будет исполнять музыку Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Иоганнеса Брамса, Ференца Листа, Рихарда Вагнера и Вольфганга Амадея Моцарта.

Дягилевский фестиваль

Когда: 13–22 июня.

13–22 июня. Где: Завод Шпагина (литера А), Пермский театр оперы и балета, частная филармония "Триумф".

Дягилевский фестиваль — одно из самых ожидаемых культурных событий в летней жизни Перми. Он проводится в столице Прикамья с 2003 года и является одним из крупнейших музыкальных форумов в России.

Инициатором первого Дягилевского фестиваля выступил Пермский театр оперы и балета, поскольку именно в Перми прошло детство Сергея Дягилева и именно здесь находится единственный в мире дом-музей импресарио. Сейчас художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис.

В этом году особенностью фестиваля станет проект "Горизонты Д", который объединит молодых художников, режиссеров, драматургов, композиторов, балетмейстеров и продюсеров вокруг идеи чистого и свободного искусства. Участники проекта из Перми, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Будапешта, Парижа и Еревана попробуют переосмыслить идеи Дягилева через эксперимент и новые формы театра.

Откроет Дягилевский фестиваль 13 и 14 июня также новый формат — музыкально-театральная церемония Hændel, в которой оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представят антологию музыки Генделя: пастиччо (коллаж) из опер и ораторий разных лет.

Помимо этого, зрителей Дягилевского фестиваля традиционно ждут оперные премьеры, симфонические и камерные концерты, междисциплинарные перформансы и драматические спектакли.

«ЛетоJazz»

Когда: 19 июля.

19 июля. Где: частная филармония "Триумф".

Звезды мирового джаза примут участие в ежегодном пермском фестивале "ЛетоJazz". В программе — выступления джаз-оркестра Евгения Манцирина, вокалиста мирового уровня Mr. Melvin из Франции, виртуозного пианиста из Санкт-Петербурга Алексея Черемизова и трио Кондаков/Гайворонский/Волков.

«Причал»

Когда: 26–27 июля.

26–27 июля. Где: Пермская судоверфь.

На судостроительном заводе Перми пройдет ежегодный фестиваль "Причал". В этом году он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с акцентом на подвиге речников Прикамья. Здесь состоятся лекции, парад судов, экскурсии, а также музыкальные концерты и мастер-классы.

«Флюгер»

Когда: 9–10 августа.

9–10 августа. Где: площадь перед Театром-Театром.

Фестиваль уличных театров "Флюгер" в шестой раз соберет уличные театры со всей России под открытым небом в самом центре Перми. На площади возле Пермского Театра-Театра артисты из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростова и Перми будут представлять свои спектакли с утра и до позднего вечера. Зрителей ждут огненные шоу, артисты на ходулях, акробаты, куклы, уличные инсталляции и фотозоны.

EFEST

Когда: 6 сентября.

6 сентября. Где: площадь у ТРК "СпешиLove".

Поклонники электронной сцены и визуального искусства соберутся на площадке у ТРК "СпешиLove" на крупнейший музыкальный фестиваль региона — EFEST 2025. Фестиваль представит музыкантов из России, Армении и Азербайджана в сопровождении света, фиджитал-эффектов (physical + digital = phygital — интегрирование физического и цифрового пространств с помощью AR-технологий, интерактивных экранов, стоек, сенсорных панелей) и цифровых шоу.

Мультижанровые фестивали

«Закамск — место силы»

Когда: 1 июня — 14 сентября.

1 июня — 14 сентября. Где: набережная Камы в микрорайоне Закамск.

С 1 июня в столице Прикамья начинается проект "Выходные на набережной". В этом году фестиваль будет проходить на обновленной набережной Камы в микрорайоне Закамск и будет носить название "Закамск — место силы". Это целый цикл мероприятий, проходящих каждые выходные вплоть до середины сентября. Здесь можно насладиться концертами, выставками, мастер-классами и активными развлечениями на свежем воздухе.

«Город встреч»

Когда: середина июня — конец августа.

середина июня — конец августа. Где: пермская эспланада, набережная Камы, весь город.

Один из самых значимых и больших фестивалей региона — большой летний фестиваль "Город встреч" в Перми. Впервые он прошел в 2023 году — в год 300-летия столицы Прикамья, а затем стал ежегодным. Фестиваль традиционно начинается в середине июня и завершается "Ночью города" в конце августа.

"Город встреч" объединяет в себе несколько направлений и подфестивалей. За лето пермяки и гости города смогут увидеть фестиваль нового театра "Пермское море" с его спектаклями в самых неожиданных локациях города, фестиваль живой культуры "Обряды-наряды" с реконструкцией традиционных обрядов народов Прикамья, их аутентичными костюмами, национальными блюдами, промыслами и ремеслами.

Также "Город встреч" 2023 года дал старт первым Семейным спортивным играм в Перми, танцевальному фестивалю "Танцуй. Открывай", фестивалю экологичности в музыке и жизни "Переработка", а также фестивалю экстрим-спорта под классическую музыку "Ведем себя культурно" и многим другим.

В фестивале нынешнего года, предположительно, будет три тематические линейки: молодежная, приуроченная к событиям "Молодежной столицы России — 2025", национальная — посвященная 100-летию Коми-Пермяцкого округа и патриотическая — знаковая в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Просвет»

Когда: 29–31 августа.

29–31 августа. Где: парк "Балатово", долины малых рек Перми.

Фестиваль света и медиаискусства "Просвет" в этом году будет проходить на обновленной площадке Балатовского парка и в долинах малых рек Перми, где соединятся природа и урбанистика. Главной темой фестиваля станет "Парк будущего". Впервые мероприятие будет проходить в теплое время года и впервые будет включать в себя образовательно-просветительскую часть.

Фестивали в крае

«ПроНебо»

Когда: 4–6 июля.

4–6 июля. Где: город Кунгур.

Фестиваль воздухоплавания в Кунгуре, известный по эффектному "танцу слонов", когда воздушные шары плавно взлетают и опускаются под музыку, в этом году будет носить название "Небесная ярмарка — это ПроНебо". Программа пока не объявлена, однако известно, что фестиваль состоится и аэростаты пилотов со всей России взмоют в небо.

«Тайны горы Крестовой»

Когда: 5–8 июля.

5–8 июля. Где: гора Крестовая, Губаха.

Фестиваль "Тайны горы Крестовой" в Губахе ежегодно представляет уникальное действо — спектакль на закате на открытом пространстве склона горы. В этом году танцевально-музыкальное представление на Крестовой покажут Челябинский театр современного танца, а также другие театры из разных городов России.

«Зов Пармы»

Когда: 26–27 июля.

26–27 июля. Где: село Серегово, Чердынский округ.

"Зов Пармы" традиционно пройдет на фестивальной поляне у села Серегово в Чердынском округе. Атмосферу ожившего прошлого в течение трех дней здесь будут создавать турниры по историческому фехтованию, стрельбе из лука, коми-пермяцкие обряды, концерты этнической музыки и мастер-классы.

Лето по-коми-пермяцки

Этим летом особое внимание пермяков и гостей Прикамья будет приковано к уникальной культуре и искусству Коми-Пермяцкого округа, который отмечает свое 100-летие. Все радушие коренного народа Прикамья можно будет ощутить на местных праздниках, обрядах и фестивалях.

«Строча»

Когда: начало июня.

начало июня. Где: деревня Кукушка, Кочевский округ.

Праздник "Строча" — коми-пермяцкая Троица в деревне Кукушка — традиционно привлекает к себе внимание жителей округа и туристов. Мероприятие включает в себя поминальные обряды и традиционные троицкие гулянья с заплетанием березы, народными играми и национальными угощениями.

«Улича-Улица»

Когда: 21 июня.

21 июня. Где: город Кудымкар, площадь перед Коми-Пермяцким национальным драматическим театром.

Первый фестиваль уличных театров "Улича-Улица" пройдет в Кудымкаре на площади перед Коми-Пермяцким национальным драматическим театром. Гостей ждут театральные представления, уличные перформансы, цирковые выступления, артисты на ходулях, огненные шоу, музыкальные выступления, танцевальные шоу, модные показы, пленэр художников и мастер-классы. На мероприятии выступят более 160 артистов из 16 творческих коллективов Прикамья.​

«Гаврилов день»

Когда: 26 июля.

26 июля. Где: деревня Бачманово, Косинский округ.

Этнический праздник "Гаврилов день" пройдет в деревне Бачманово Коми-Пермяцкого округа. Традиционные ритуалы и мероприятия, отражающие народные обычаи и образ жизни коренного населения региона.

«Звонкая песнь пэлянов»

Когда: 15 августа.

15 августа. Где: село Юксеево, деревня Пармайлово, Кочевский округ.

Фестиваль народной музыкальной культуры "Звонкая песнь пэлянов" пройдет в селе Юксеево Коми-Пермяцкого округа. На фестивале гостей ждут мастер-классы по игре на традиционных коми-пермяцких инструментах (пэлянах), приготовлению национальных блюд, ткачеству и набойке национальных узоров, а также яркие выступления творческих коллективов.