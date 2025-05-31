«Аэрофлот» разрешил родителям бесплатно потратить мили детей

«Аэрофлот» разрешил взрослым бесплатно потратить мили детей, зарегистрированных в программе лояльности нацперевозчика. Теперь родители или опекуны юного пассажира от 2 до 12 лет могут бесплатно перевести мили со счета участника «Аэрофлот Бонус Юниор» в собственный личный кабинет и оформить билеты на себя, детей или близких родственников, а также потратить их на другие премии программы. Напомним, что при обычном переводе миль между пользователями перевозчик по правилам программы лояльности удерживает комиссию.

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Для перевода миль без нее необходимо соблюсти лишь одно условие – добавить родителя или опекуна в список попутчиков в личном кабинете, раздел «Мои попутчики», а также приложить документы, подтверждающие родство или опекунство над ребенком, сообщает релиз «Аэрофлота». Хотя чисто теоретически эти самые документы уже подавались при открытии детского аккаунта.

После обработки документов при переводе миль со счета участника «Аэрофлот Бонус Юниор» на счет родителя или опекуна будут сняты ограничения по количеству переведенных или полученных миль, а также по количеству бесплатных переводов. Напомним, что тратить бонусные баллы непосредственно с юниорского счета можно только с письменного разрешения родителей или опекунов. Оно заполняется письменно на специальном бланке и прикладывается с копиями паспортов при каждом оформлении новой премии.