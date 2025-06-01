Как развивают туризм в Самарской области

Накануне годовщины на посту главы 63-го региона Вячеслав Федорищев ответил на вопросы журналистов. Один из них касался того, как сделать Самарскую губернию еще более заметной точкой притяжения для гостей из других городов и стран.

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- Самарская область - мы ее знаем и любим, неизвестна многим жителям нашей страны как туристическая дестинация, - сообщил глава региона.

Вячеслав Федорищев отмечает, что во многих федеральных опросах о том, куда бы поехали отдыхать жители России, Самара мелькает нечасто.

Так, в программе социально-экономического развития 63-го региона подробно описаны цели по развитию туризма.

- Первая задача - информационная, чтобы о возможностях отдыха у нас, о гостеприимстве, о местах, о природе узнали. Вторая - необходимо развивать инфраструктуру. У нас даже в рамках питерского форума будет подписано несколько соглашений о создании новых больших гостиничных объектов. Причем здесь потенциал очень большой. Нам, по разным оценкам, за ближайшие 5 лет необходимо создать примерно 5 000 номерного фонда - очень разного, разных уровней, чтобы обеспечить возрастающее качество сервиса - под тот дополнительный приток туристов, который мы ожидаем получить в ходе развернутой информационной кампании, - заявил губернатор.

Также Вячеслав Федорищев отметил, что стоит много задач по развитию водного туризма:

- Мы сейчас настраиваем речной туризм между регионами, туда смотрим. Будем развивать базу предпринимателей, которые цивилизованно и в легальной сфере будут создавать водные активности. Это большое направление.

Главе региона в ходе интервью задали вопрос и о работе по ликвидации самовольных построек на берегах Волги, в том числе на территории нацпарка, что тоже влияет на туристическую привлекательность.

Вячеслав Федорищев подтвердил, что такая проблема, безусловно, есть и она развивалась годами - не одно десятилетие:

- Мы во взаимодействии с прокуратурой сейчас готовим несколько мероприятий, связанных с полным аудитом. И, как следствие, контрольно-надзорных мероприятий и решений в отношении тех объектов, которые созданы. И, конечно же, наша задача, чтобы новые объекты такого рода не появлялись вообще. У нас работает и контрольный комитет, и во взаимодействии с правоохраной, мы эту ситуацию осмотрим, поэтому все эти материалы, которые у вас есть, вы нам передавайте, лично я занимаюсь этим вопросом.

Стоит отметить, что уже по итогам прошлого года 63-й регион стал еще более заметен на картах путешественников. Самарская область закрепила свои позиции в топ-10 национального туристического рейтинга.