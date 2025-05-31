Стало известно, где планируют отдыхать семьи с детьми

Многие россияне уже решили, где проведут ближайший летний отпуск. Как пишет издание «Глас Народа» со ссылкой на Readovka, большинство семей с детьми собирается отправиться в Краснодарский край (26%). Еще 16% выбрали Москву, 10% - Санкт-Петербург.

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Кроме того, внимание российских путешественников привлекают Крым (8%), Ростовская область (4%) и Калининград (3%).

По данным опроса Туту.ру, чаще всего для поездок с детьми россияне выбирают поезд (80%), еще 20% предпочитают авиаперелеты. Востребованы и зарубежные направления для отпусков: Абхазия (49%), Казахстан (21%), Белоруссия (18%), Узбекистан (5%).