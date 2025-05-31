Курортный сезон в Сочи оказался под угрозой

Из-за закрытых пляжей Анапы туристам приходится искать другие направления для летнего отдыха. Согласно опросу, большинство россиян рассматривают в качестве альтернативы Крым.

Как сообщает «Турпром», это направление выбрали 28% участников опроса. Что касается Сочи, интерес к региону снижается. Всего 20% опрошенных планируют провести здесь летний отдых.

Основной причиной снижения интереса к Сочи называют высокие цены. К примеру, стандартный номер в санатории «Южное взморье» обойдется в 140 тысяч рублей за недельное проживание.

Стоимость билетов на самолет до Сочи также бьет по карману. Цены в одну сторону с вылетом из Москвы начинаются от 22 тыс рублей, а из других городов – еще дороже.

Поэтому гостиницы и отели Сочи пустеют. Зато гостевые дома уже заполнены. Здесь стоимость проживания гораздо ниже – всего 19–22 тысяч рублей за семь ночей.

По словам председателя экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, еще одна причина, по которой россияне отказываются от отдыха в Сочи – снижение стоимости зарубежного отдыха вследствие укрепления рубля.

Ранее эксперт рассказал, грозит ли Турции туристическая катастрофа. Напомним, сообщалось о туристическом кризисе в Турции.