Информационный детокс: где насладиться тишиной недалеко от Москвы

О качественном информационном детоксе мечтают многие современные жители. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет о загородных отелях недалеко от Москвы, где можно отдохнуть в тишине и с комфортом.

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Экоферма "Глушь"

Где: Сергиев Посад, ДНП Радонежье.

Как добраться: на электричке с Ярославского вокзала до Сергиева Посада (около 1,5 часа в пути и 293 рубля за билет в одну сторону), оттуда 30 минут на такси или на автобусе № 28 до конечной остановки, а там встретит хозяин на машине (от остановки до фермы примерно два километра).

Сколько стоит: от 8 тысяч рублей в сутки за маленький домик с понедельника по четверг и от 10 000 рублей – по пятницам и субботам.

Небольшая экоферма с говорящим названием, которую построила семейная пара. Ферма расположена на поляне в хвойном лесу на территории около четырех гектаров, вдалеке от городов и дорог.

Всего здесь пять домиков – три маленьких и два побольше – для семьи или компании, рядом с каждым есть мангальная зона, в четырех из пяти (кроме большого "Глушь. Дача") – теплая купель. Зато в последнем есть большая зона отдыха с качелями и совсем нет соседей. Из развлечений: книги, настольные игры, ферма с курицами и петухами (можно собирать яйца и урожай с огорода), детская площадка и дружелюбный французский бульдог Тефтеля.

Глэмпинг-отель "Вили Улей"

Где: Московская область, город Ступино.

Как добраться: на электричке с Павелецкого вокзала до станции Белозерская (около двух часов в пути и 433 рубля за билет в одну сторону), оттуда 2,5 километра пешком или на такси.

Сколько стоит: модуль "Ока" – от 21,5 тысячи рублей в сутки за номер на двоих, "Ока Holi" – от 23 тысяч рублей.

Глэмпинг в лесу неподалеку от залива Оки и песчаных дюн. Гости живут в прозрачных сферах, каждая рассчитана на двоих с одним дополнительным местом при необходимости. Предлагаются два типа модулей – "Ока" и "Ока Holi". Последний расположен в особо тихом месте и рассчитан на любителей йоги – в стоимость проживания включен коврик, свечи и благовония, а также бесплатные онлайн-занятия йогой.

Для всех без исключения – трехразовое питание, а если захочется общения с другими отдыхающими, есть общая гостиная-ресторан, где по вечерам показывают кино и сидят у костра.

Арт-усадьба "Веретьево"

Где: Талдомский район Московской области, деревня Веретьево.

Как добраться: на электричке от Савеловского вокзала до Талдома (чуть больше двух часов в пути и около 430 рублей за билет в одну сторону), оттуда еще полчаса на автобусе до станции Веретьево.

Сколько стоит: самый бюджетный вариант – одноместный номер в "Доме вожатых" – от 2 000 рублей в сутки, домик с печкой на двоих – от 17 500 в сутки на двоих, сфера с панорамным видом на четверых – от 24 400 в сутки. Регулярно бывают скидки.

Арт-усадьба расположена на территории бывшего пионерского лагеря. Здесь можно пожить в Доме вожатых, в палатке на берегу карьера и – особенно популярный среди туристов вариант – в настоящей избушке с печкой, как из сказки про Емелю. Территория занимает около семи гектаров, так что тут есть где уединиться: в беседке, на экотропе, площадке для пикника или в библиотеке.

Здесь также есть свой мини-зоопарк, где можно посмотреть на пятнистых оленей, а в местном кафе готовят фирменные веретьевские сырники с домашней сметаной и вареньем.

"Талицы Лодж"

Где: Ярославская область, поселок Талицы.

Как добраться: сначала на автобусе до Переславля-Залесского (с Центрального автовокзала или автовокзала Северные Ворота) от двух до трех часов в пути и от 580 рублей за билет в одну сторону, оттуда удобнее всего на такси (примерно полчаса).

Сколько стоит: домики бронируются минимум на две ночи, цены начинаются от 17 800 за две ночи за двух- или четырехместный домик.

Этими пейзажами вдохновлялся сам Михаил Пришвин. Писатель несколько лет жил в соседнем селе Купанском и описал местные леса в своей повести "Кладовая солнца". Тут всего девять домиков, а вокруг них 25 тысяч гектаров красивейшего леса.

Есть библиотека, лодки, собственный пляж, а если захочется активности, то можно размяться на спортивной площадке и скалодроме или взять напрокат велосипед и покататься по окрестностям (все это уже включено в стоимость проживания).

"Усть Вазуза"

Где: Тверская область, город Зубцов.

Как добраться: на "Ласточке" с Курского вокзала до станции Зубцов (в пути чуть больше четырех часов и 990 рублей за билет в одну сторону), оттуда до базы около 15 минут на такси.

Сколько стоит: домик на двоих – от 7 000 рублей в сутки.

Отель в рыбацкой деревне, где можно отдохнуть в домиках с панорамным остеклением и видом на водохранилище. Здесь есть собственный пляж, прокат лодок, рыбалка (за отдельную плату можно взять услуги егеря), а также магазин фермерских продуктов и, самое главное, тишина.