Опрос показал, какой отдых предпочитают люди старше 35 лет

Среди россиян моложе 25 лет наиболее востребован культурный досуг, после 25 лет - пляжный отдых, после 35 лет растет популярность санаторно-курортного лечения. Об этом говорится в результатах исследования института общественного мнения "Анкетолог" (текст есть у ТАСС).

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«Среди молодых респондентов (в возрасте до 25 лет) более востребованы культурный досуг (68%) и активный туризм (33%). После 25 лет на первое место выходит пляжный отдых, после 35 лет растет популярность санаторно-курортного лечения. В большинстве случаев респонденты планируют совершать те же виды путешествий, которые они совершали в 2024-2025 годах», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, наиболее востребованным типом отдыха среди россиян является пляжный, который был у 58% респондентов в 2024-2025 годах. На втором месте культурный досуг (51%). Далее следуют санаторно-курортное лечение (19%), активный туризм (14%), речные или морские круизы (9%), экологический туризм (6%), посещение многодневных культурных или спортивных мероприятий (5%), тематические туры (5%).

Более половины (56%) респондентов планируют свое путешествие за несколько месяцев, 31% - за полгода или год, 12% - в последний момент. 59% опрошенных совершали путешествия с членами своей семьи, 38% - с партнером или партнершей, 20% - с друзьями, 18% - в одиночестве. Мужчины чаще женщин отмечали, что совершали путешествия с партнершей: 46% и 33% респондентов соответственно. Женщины чаще мужчин говорили, что отправлялись в поездку с семьей: 64% и 50% соответственно.

Исследование проведено на панели Anketolog.ru среди 2 тыс. россиян от 18 лет в мае 2025 года.