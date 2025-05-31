В Ингушетии начали строительство первого премиального отеля в горах

Первый премиальный отель откроют в Ингушетии в горном Джейрахском районе на высоте более 2 тыс. м в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В следующем году планируется открытие премиального отеля "Цей-Лоам". Он станет одним из ключевых элементов развития туристической инфраструктуры Ингушетии. Вместе со своим дорогим братом, коллегой - главой Татарстана Рустамом Миннихановым и уважаемым Русланом Аушевым (Герой Советского Союза, первый президент Ингушетии - прим. ТАСС) заложили капсулу с посланием для будущих поколений. За последние годы курорт "Цей-Лоам" показал впечатляющую динамику: только за новогодние праздники 2024 года его посетили 4,5 тыс. туристов. "Цей-Лоам" станет настоящей жемчужиной республики, привлекающей туристов природными красотами и культурным наследием, а также создаст более 100 рабочих мест для местных жителей. Интеграция отеля в существующую инфраструктуру включает расширение маршрутной сети, в том числе новые авиа- и железнодорожные сообщения, а также создание 20 кемпинговых зон в Джейрахском районе", - написал Калиматов.

Калиматов отметил, что открытие нового отеля позволит увеличить турпоток и доходы республиканского бюджета.

Минниханов прибыл в Ингушетию 28 мая, на следующий день было подписано соглашение о сотрудничестве в различных сферах между двумя республиками, в том числе в области туризма.