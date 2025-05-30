Россияне рассказали, как планируют туристические поездки

При подготовке к путешествиям большинство россиян предпочитают заранее планировать вопросы проживания (79%) и посещения достопримечательностей, экскурсий и других культурных мест (59%), а на месте обычно определяются с посещением магазинов (61%), кафе, ресторанов и ночных клубов (53%).

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Обычно в путешествия россияне отправляются подготовленными: 42% опрошенных имеют примерный список мест без привязки к определенному дню, у 24% респондентов есть четкий план маршрута и программы на всю поездку, 12% доверяют эту задачу турфирме, а 21% выбирает места по прибытии и формирует программу «на ходу». Это показало исследование, проведенное издательством «Бомбора» и сервисом Авитo Путешествия. С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

При планировании маршрута поездки россияне в среднем пользуются более чем двумя типами источников информации. В ход идут поисковые системы и туристические сайты, советы друзей и родственников, форумы путешественников и группы в соцсетях, длинные и короткие видео, путеводители и журналы о путешествиях. Интересно, что последними чаще других пользуются респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (20% против 16% в целом по России), а также мужчины всех возрастов (18% против 14% среди женщин).

«Путешествие начинается еще до самого отъезда. Планирование маршрута и предварительное знакомство с регионом делают подготовительный этап более увлекательным и позволяют наполнить поездку новыми открытиями. Если заранее узнать о достопримечательностях, необычных местах и хороших заведениях, каждый день путешествия принесет еще больше ярких впечатлений и приятных эмоций», — подчеркнула команда «Бомбора.

Что касается глубины подготовки к посещению туристических мест, большинству россиян достаточно общих фактов, которые помогут сложить общее впечатление о локации (46%) — чаще других так отвечали опрошенные от 18 до 24 лет (51%), а также от 25 до 34 и от 35 до 44 лет (по 50%), 37% стараются максимально получить информацию из открытых источников, путеводителей, от экскурсоводов и местных, а 18% опрошенных считают, что лучше просто увидеть достопримечательности и сложить о них мнение самостоятельно.