Цифровизация туризма: как «умные курорты» меняют отдых в России

Внутренний туризм в России демонстрирует значительный рост, что смещает акцент с простого стимулирования спроса на его устойчивое обслуживание, где ключевую роль играют цифровые технологии и аналитика. Для удовлетворения растущих потребностей регионы активно развивают круглогодичную инфраструктуру, создают новые точки притяжения и популярные маршруты, включая концепцию автомобильного туризма и тематические путешествия, такие как «сет-джеттинг».

Современные цифровые сервисы, особенно геоаналитика от компаний вроде «МегаФона», помогают регионам, таким как Северная Осетия, Приморье и Тюменская область, определять популярные локации, понимать предпочтения туристов и эффективно планировать развитие. Эти технологии используются даже для обоснования и планирования амбициозных проектов, например, туристического кластера «Валла-Тунтури» в Мурманской области для развития арктического туризма. С увеличением турпотока первостепенное значение приобретает безопасность, поэтому курорты активно внедряют решения «умного города», в частности системы видеоаналитики.

Технологии распознавания лиц и интеллектуальные камеры от компаний NtechLab и «МегаФон» уже применяются в Сочи и планируются для курортов Северного Кавказа для фиксации правонарушений и нештатных ситуаций. В преддверии высокого летнего сезона эти цифровые решения призваны помочь регионам эффективно управлять туристическими потоками, обеспечивать безопасность гостей и выявлять новые перспективные направления для развития.

На фоне оптимистичных прогнозов о том, что турпоток в Россию может «взлететь» на 20%, когда, кажется, «время собирать чемоданы», и одновременного введения новых правил работы для гостевых домов, например, в Приморье, становится очевидной необходимость качественного развития туристической инфраструктуры.