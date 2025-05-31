Эксперт прокомментировал рост цен на авиабилеты в РФ

В Росавиации прокомментировали ситуацию с динамикой цен на авиаперевозки, заявив об отсутствии необоснованного роста стоимости билетов. К обсуждению вопроса привлекли отраслевых экспертов, которые подтвердили: несмотря на увеличение пассажиропотока, авиакомпании сохраняют баланс спроса и предложения.

По данным ведомства, в апреле 2025 года российские авиаперевозчики обслужили 8,4 млн пассажиров, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Международные рейсы показали еще более значительный прирост – 7,2% (2,1 млн пассажиров), а внутренние увеличились на 1,3% (6,3 млн).

Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», отметил:

«Рост перевозок в апреле и в общем за 4 месяца 2025 года наглядно демонстрирует, что спекуляции на тему завышенных цен на билеты не имеют под собой оснований. Доходы граждан позволяют сохранять привычный уровень жизни, включая полеты к местам массового отдыха».

В свою очередь, Минтранс и ФАС держат на контроле ситуацию с тарифами. Ранее антимонопольная служба согласовала коммерческие политики «Аэрофлота» и S7, что, по мнению регуляторов, должно обеспечить прозрачность ценообразования и доступность перелетов.

Таким образом, несмотря на сезонный рост спроса, ведомство не видит признаков искусственного завышения цен, связывая динамику с естественными рыночными процессами.