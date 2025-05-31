Как изменилось число бронирований отелей в Нижегородской области

Количество бронирование отелей в Нижегородской области выросло на 65% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении аппарата заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам его рабочей встречи с губернатором региона Глебом Никитиным.

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«Туристический поток в регионе ежегодно растет: по сравнению с прошлым годом количество бронирований отелей увеличилось на 65%. Нижегородская область стала одним из самых популярных туристических направлений в стране», — отмечается в сообщении.

По словам Чернышенко, по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023-2024 годах региону было выделено более 1,3 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры.

«Благодаря мерам поддержки построены новые модульные гостиницы, проведены работы по проектированию туристического кода центров городов - не только Нижнего Новгорода, но и Городца, Арзамаса, Выксы. Также реализуются инвестиционные проекты по программе льготного кредитования», — приводятся слова вице-премьера в сообщении.

Вице-премьер поблагодарил губернатора за внимание, которое регион уделяет вопросам научно-технологического развития.

«Нижегородская область входит в топ-10 национального рейтинга научно-технологического развития субъектов, занимая шестое место - это очень высокий результат! В регионе создаются молодежные лаборатории в научных и образовательных организациях. В рамках программы "Мегагранты" открываются лаборатории, которые работают под руководством ведущих ученых», — процитировали Чернышенко в его аппарате.

Вице-премьер отметил, что в Нижегородской области также динамично развивается сфера образования. В регионе создано около 30 тыс. новых мест в образовательных учреждениях, ведется ремонт школ, вузы и колледжи готовят специалистов, в том числе по востребованным инженерным направлениям. В Нижнем Новгороде строится современный IT-кампус мирового уровня "Неймарк". Три нижегородских вуза участвуют в программе "Приоритет-2030", еще два вошли в проект в качестве кандидатов. В двух университетах функционируют передовые инженерные школы. Регион - в лидерах по числу созданных кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Чернышенко отметил активную работу региона в сфере молодежной политики. По нацпроекту "Молодежь и дети" в Нижегородской области проводятся патриотические мероприятия и реализуются программы Росмолодежи. Волонтерское движение региона охватывает более 150 тыс. человек. Нижегородская область регулярно побеждает в конкурсе "Регион для молодых". Осенью в Нижнем Новгороде пройдет слет Всемирного фестиваля молодежи. Губернатор Нижегородской области поблагодарил вице-премьера и правительство РФ за поддержку в реализации приоритетных для региона проектов, в числе которых программа "Профессионалитет", направленная на модернизацию системы среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных кадров.