Ближайшие круизы «Михаила Булгакова» отменены из-за проверки

После вспышки норовируса на теплоходе «Михаил Булгаков» проходит проверка Роспотребнадзора. Из-за этого, как сообщили в компании «Мостурфлот», отменены два ближайших круиза: 30 мая в Углич и 2 июня в Плёс. Все пассажиры смогут получить полный возврат или перенести путешествие на другие даты. Запланированный на 9 июня 10-дневный круиз в Санкт-Петербург, на Валаам, в Кижи, Углич и другие города, пока стоит в расписании. Продажа туров продолжается – от 84 700 руб. на человека (стоимость люкса с балконом – более 237 тыс. руб.).

© tourdom.ru

«Кроме круизов в первых числах июня все остальное в силе, сдвижек в расписании больше нет, – заверили корреспондента TourDom.ru в пресс-службе “Мостурфлота”. – Сейчас работаем с Роспотребнадзором, в том числе и по команде теплохода (у некоторых членов команды “Михаила Булгакова” не было медицинских книжек. – Ред.), в ближайшее время опубликуем детали. Что касается пассажиров рейса, на котором зафиксировали вспышку норовируса, то им будет предоставлена 10-процентная скидка на дальнейшие круизы».

Напомним, по факту ЧП на «Михаиле Булгакове» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Максимальные санкции – до 2 лет лишения свободы, но вероятнее, если обошлось без тяжких последствий, штраф до 700 тыс. руб. либо принудительные работы.

Некоторые наблюдатели высказывают версию, что случай на «Булгакове» может запустить череду проверок круизных лайнеров со стороны Роспотребнадзора.

Напомним, инцидент на теплоходе премиум-класса «Михаил Булгаков» произошел во время речного путешествия по маршруту Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург и обратно. В период с 19 по 28 мая на борту было зарегистрировано более 100 обращений за медицинской помощью. Лабораторная диагностика подтвердила наличие норовирусной инфекции у значительной части пассажиров.