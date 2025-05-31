Перечислены основные летние фестивали в Красноярском крае

"МиР Сибири" и дикие ужины: основные фестивали и события лета в Красноярском крае
Этническая музыка и концерты колокольного звона, гастрономические события от дня енисейской ухи до диких ужинов в тайге, праздник первых цветов на берегу Енисея — основные фестивали и культурные события этого лета в Красноярском крае.
Музыкальный Красноярск
«МиР Сибири»
- Где: поселок Шушенское, юг Красноярского края.
- Когда: 10−13 июля.
Один из главных международных фестивалей этнической музыки, которые проходят в России. "МиР Сибири" ("Музыка и ремесла Сибири") проводят в туристическом месте — рядом с музеем-заповедником "Шушенское" на открытом воздухе.
По словам заместителя исполнительного директора фестиваля Дмитрия Сиротинина, в этом году только для участия в музыкальном конкурсе сюда приедет более 40 музыкальных коллективов и 12 мастеров-ремесленников из 18 регионов России.
«На главной сцене пройдут конкурсные выступления профессиональных самодеятельных коллективов и семейных ансамблей. Также по традиции на сцену выйдут почетные гости фестиваля и жюри, которое возглавляет известный музыкант, фольклорист Сергей Старостин», — рассказал ТАСС Сиротинин.
На фестивале будет работать выставка ремесленных работ. Экспозицию составят тканые изделия, костюмы, национальные музыкальные инструменты, резная кость, народная игрушка и многое другое. В этом году на "МиРе Сибири" можно сыграть свадьбу — сотрудники ЗАГСа распишут пары и проведут обряды в национальных традициях.
«Колокола Сибири»
- Где: Красноярск, Минусинск, Шушенское.
- Когда: с 10 по 15 июня.
Фестиваль звонарей "Колокола Сибири" проходит сразу в нескольких местах Красноярского края. Звон-концерты и мастер-классы по колокольным звонам состоятся на звонницах храмов пяти населенных пунктов региона. Но главный концерт будет в Красноярске 14 июня в Успенском мужском монастыре на открытой площадке на берегу Енисея. В красноярской митрополии рассказали, что в этом году звонари со всей России представят в рамках фестиваля свою программу.
«Джаз над Енисеем"
- Где: Красноярск, Железногорск, Енисейск, Сосновоборск и Зеленогорск.
- Когда: с 26 по 29 июня.
Один из старейших джазовых фестивалей России, его начинали проводить еще в 1980 году. В этот раз концертная программа охватит не только Красноярск, но и другие города края — Железногорск, Енисейск, Сосновоборск и Зеленогорск.
Среди хедлайнеров — Лариса Долина, Игорь Бутман, Сергей Степанченко, российская джазовая исполнительница, автор песен и солистка группы UBEL Варвара Убель, Московский джазовый оркестр. На фестиваль приедет известный кубинский квартет Хуана Орландиса и многие другие. Фишкой станет программа "Джаз для детей", мастер-классы по джазовому танцу и лекции.
Гастрономический Красноярск
Красноярск считается гастрономической столицей Сибири, где туристы могут попробовать не только всем известные кухни, но и аутентичные блюда народов Сибири — икра хариуса, сладости из черемухи, тувинский хлеб далган и, конечно, оленину в разных видах. В городе и крае проходит более 20 разных фестивалей еды. Мы собрали самые интересные из них.
WD Fest
- Где: мраморный карьер Нарва под Красноярском.
- Когда: с 7 июня по 26 июля.
Фестиваль гастрономических ужинов (WD Fest — Фестиваль диких ужинов) проходит в необычном месте — на законсервированном мраморном карьере Нарва недалеко от Красноярска. Лучшие шеф-повара из разных стран приготовят для гостей блюда из локальных таежных продуктов — ягоды, грибы, травы и многое другое. По словам создателя фестиваля, основателя FrescoGroup Хайяма Аминова, в этом году на фестиваль приедут шеф-повара из России, Белоруссии и Казахстана.
«Блюда будут готовиться на открытом огне прямо перед гостями. Все будет наглядно. <…> Цель — популяризировать блюда из локальных сибирских продуктов, рассказать о них», — пояснил ТАСС Аминов.
Bellini-пикник
- Где: Красноярск.
- Когда: 5 и 6 июля.
В Красноярске в сквере имени художника Василия Сурикова пройдет большой пикник от ресторанной группы Bellini. В самом центре города развернется настоящий гастрономический праздник с корнерами и фуд-траками, где можно будет попробовать авторские блюда от шеф-поваров. Кроме еды и напитков, будут мастер-классы для детей, спортивные локации и многое другое.
«Енисейская уха»
- Где: поселок Усть-Кемь на севере Красноярского края.
- Когда: 12 июля.
Главный гастрономический специалитет Сибири — рыба. В Енисее водится более 40 видов разных рыб — это и дало толчок появлению главного рыбного праздника в регионе — фестиваля "Енисейская уха". Он проводится недалеко от старинного сибирского города Енисейска, в поселке Усть-Кемь на берегу реки.
На фестивале готовят десятки видов разной ухи, делают в основном на костре на глазах зрителей. Здесь проходят настоящие состязания на лучшую уху, лучшее холодное блюдо из рыбы. Уху варят профессиональные повара и любители. Все можно продегустировать и даже взять мастер-класс по правильному приготовлению этого супа. Расскажут тут и о рыбе, что водится в Енисее, не обойдется и без сибирских песен.
Праздники цветов и медведей
«Медвежуха»
- Где: Красноярск.
- Когда: с 13 по 15 июня.
Еще один специалитет Сибири — это медведи. Именно медвежья тема стала основной для фестиваля искусств "Медвежуха" в Красноярске. Проходит фестиваль три дня на территории Музея-усадьбы художника Василия Сурикова, что позволит туристам осмотреть и саму усадьбу.
В Главном управлении культуры города нам рассказали, что праздник посвящен переосмыслению образа медведя в культуре сибиряков. Событийная программа включает в себя творческие мастер-классы от профессиональных художников, просветительные площадки и концертные мероприятия. Здесь вам расскажут об образе медведя в сибирской культуре, покажут, как нарисовать это животное. Местные мастера сделают сувениры на тему косолапых.
«Сибирский первоцвет»
- Где: Красноярск.
- Когда: с 12 по 14 июня.
Семейный праздник первых цветов в Сибири "Сибирский первоцвет" проходит на территории Успенского монастыря и прилегающей к нему набережной Енисея. Здесь собираются лучшие флористы России, украшают цветами и растениями территорию. На фестивале проводят мастер-классы, тут научат правильно составлять букеты, плести венки, проходит ярмарка и творческие выступления коллективов.