Перечислены основные летние фестивали в Красноярском крае

Этническая музыка и концерты колокольного звона, гастрономические события от дня енисейской ухи до диких ужинов в тайге, праздник первых цветов на берегу Енисея — основные фестивали и культурные события этого лета в Красноярском крае.

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Музыкальный Красноярск

«МиР Сибири»

Где: поселок Шушенское, юг Красноярского края.

поселок Шушенское, юг Красноярского края. Когда: 10−13 июля.

Один из главных международных фестивалей этнической музыки, которые проходят в России. "МиР Сибири" ("Музыка и ремесла Сибири") проводят в туристическом месте — рядом с музеем-заповедником "Шушенское" на открытом воздухе.

По словам заместителя исполнительного директора фестиваля Дмитрия Сиротинина, в этом году только для участия в музыкальном конкурсе сюда приедет более 40 музыкальных коллективов и 12 мастеров-ремесленников из 18 регионов России.

«На главной сцене пройдут конкурсные выступления профессиональных самодеятельных коллективов и семейных ансамблей. Также по традиции на сцену выйдут почетные гости фестиваля и жюри, которое возглавляет известный музыкант, фольклорист Сергей Старостин», — рассказал ТАСС Сиротинин.

На фестивале будет работать выставка ремесленных работ. Экспозицию составят тканые изделия, костюмы, национальные музыкальные инструменты, резная кость, народная игрушка и многое другое. В этом году на "МиРе Сибири" можно сыграть свадьбу — сотрудники ЗАГСа распишут пары и проведут обряды в национальных традициях.

«Колокола Сибири»

Где: Красноярск, Минусинск, Шушенское.

Красноярск, Минусинск, Шушенское. Когда: с 10 по 15 июня.

Фестиваль звонарей "Колокола Сибири" проходит сразу в нескольких местах Красноярского края. Звон-концерты и мастер-классы по колокольным звонам состоятся на звонницах храмов пяти населенных пунктов региона. Но главный концерт будет в Красноярске 14 июня в Успенском мужском монастыре на открытой площадке на берегу Енисея. В красноярской митрополии рассказали, что в этом году звонари со всей России представят в рамках фестиваля свою программу.

«Джаз над Енисеем"

Где: Красноярск, Железногорск, Енисейск, Сосновоборск и Зеленогорск.

Красноярск, Железногорск, Енисейск, Сосновоборск и Зеленогорск. Когда: с 26 по 29 июня.

Один из старейших джазовых фестивалей России, его начинали проводить еще в 1980 году. В этот раз концертная программа охватит не только Красноярск, но и другие города края — Железногорск, Енисейск, Сосновоборск и Зеленогорск.

Среди хедлайнеров — Лариса Долина, Игорь Бутман, Сергей Степанченко, российская джазовая исполнительница, автор песен и солистка группы UBEL Варвара Убель, Московский джазовый оркестр. На фестиваль приедет известный кубинский квартет Хуана Орландиса и многие другие. Фишкой станет программа "Джаз для детей", мастер-классы по джазовому танцу и лекции.

Гастрономический Красноярск

Красноярск считается гастрономической столицей Сибири, где туристы могут попробовать не только всем известные кухни, но и аутентичные блюда народов Сибири — икра хариуса, сладости из черемухи, тувинский хлеб далган и, конечно, оленину в разных видах. В городе и крае проходит более 20 разных фестивалей еды. Мы собрали самые интересные из них.

WD Fest

Где: мраморный карьер Нарва под Красноярском.

мраморный карьер Нарва под Красноярском. Когда: с 7 июня по 26 июля.

Фестиваль гастрономических ужинов (WD Fest — Фестиваль диких ужинов) проходит в необычном месте — на законсервированном мраморном карьере Нарва недалеко от Красноярска. Лучшие шеф-повара из разных стран приготовят для гостей блюда из локальных таежных продуктов — ягоды, грибы, травы и многое другое. По словам создателя фестиваля, основателя FrescoGroup Хайяма Аминова, в этом году на фестиваль приедут шеф-повара из России, Белоруссии и Казахстана.

«Блюда будут готовиться на открытом огне прямо перед гостями. Все будет наглядно. <…> Цель — популяризировать блюда из локальных сибирских продуктов, рассказать о них», — пояснил ТАСС Аминов.

Bellini-пикник

Где: Красноярск.

Красноярск. Когда: 5 и 6 июля.

В Красноярске в сквере имени художника Василия Сурикова пройдет большой пикник от ресторанной группы Bellini. В самом центре города развернется настоящий гастрономический праздник с корнерами и фуд-траками, где можно будет попробовать авторские блюда от шеф-поваров. Кроме еды и напитков, будут мастер-классы для детей, спортивные локации и многое другое.

«Енисейская уха»

Где: поселок Усть-Кемь на севере Красноярского края.

поселок Усть-Кемь на севере Красноярского края. Когда: 12 июля.

Главный гастрономический специалитет Сибири — рыба. В Енисее водится более 40 видов разных рыб — это и дало толчок появлению главного рыбного праздника в регионе — фестиваля "Енисейская уха". Он проводится недалеко от старинного сибирского города Енисейска, в поселке Усть-Кемь на берегу реки.

На фестивале готовят десятки видов разной ухи, делают в основном на костре на глазах зрителей. Здесь проходят настоящие состязания на лучшую уху, лучшее холодное блюдо из рыбы. Уху варят профессиональные повара и любители. Все можно продегустировать и даже взять мастер-класс по правильному приготовлению этого супа. Расскажут тут и о рыбе, что водится в Енисее, не обойдется и без сибирских песен.

Праздники цветов и медведей

«Медвежуха»

Где: Красноярск.

Красноярск. Когда: с 13 по 15 июня.

Еще один специалитет Сибири — это медведи. Именно медвежья тема стала основной для фестиваля искусств "Медвежуха" в Красноярске. Проходит фестиваль три дня на территории Музея-усадьбы художника Василия Сурикова, что позволит туристам осмотреть и саму усадьбу.

В Главном управлении культуры города нам рассказали, что праздник посвящен переосмыслению образа медведя в культуре сибиряков. Событийная программа включает в себя творческие мастер-классы от профессиональных художников, просветительные площадки и концертные мероприятия. Здесь вам расскажут об образе медведя в сибирской культуре, покажут, как нарисовать это животное. Местные мастера сделают сувениры на тему косолапых.

«Сибирский первоцвет»

Где: Красноярск.

Красноярск. Когда: с 12 по 14 июня.

Семейный праздник первых цветов в Сибири "Сибирский первоцвет" проходит на территории Успенского монастыря и прилегающей к нему набережной Енисея. Здесь собираются лучшие флористы России, украшают цветами и растениями территорию. На фестивале проводят мастер-классы, тут научат правильно составлять букеты, плести венки, проходит ярмарка и творческие выступления коллективов.