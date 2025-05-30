Назван топ регионов России по количеству бронирований посуточного жилья

Ленинградская область вошла в топ-10 регионов России по количеству бронирований посуточного жилья на лето 2025 года. Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в регионе.

«Средняя стоимость аренды квартиры в регионе составляет 4100 рублей в сутки, а загородного дома – 10 900 рублей», – пишут СМИ со ссылкой на аналитиков «Авито Путешествия».

Общее число бронирований на лето выросло на 73 % по сравнению с прошлым годом, уточняет издание Online47. Лидером по аренде квартир остается Северная столица. Самый значительный рост спроса зафиксирован в Крыму. В сегменте загородного жилья лидирует Карелия. Ленинградская область также входит в топ-10 с высокой средней стоимостью аренды.

Стоит отметить Ленинградская область, благодаря близости к Северной столицы и уникальным природным и культурным достопримечательностям, традиционно вызывает интерес у путешественников.