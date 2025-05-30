Турпоток в Россию в 2025 году может резко вырасти

Въездной туристический поток в Россию летом 2025 года может продемонстрировать рост почти на 20%, как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Мусихин в интервью «Известиям». Наряду с общим увеличением числа гостей, ожидается также смещение предпочтений в сторону организованного туризма по сравнению с самостоятельными поездками.

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Основным рынком, поставляющим туристов в РФ, по-прежнему остается Китай, на долю которого приходится около 65% от всего въездного потока. Среди других лидирующих направлений выделяются страны Ближнего Востока (18%), Иран (8%) и Индия (4%). Наибольшей популярностью у иностранных путешественников в России пользуются такие города и регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Кавказ и Казань. По прогнозам специалистов, бюджет поездки в предстоящем сезоне не претерпит значительных изменений и составит в среднем одну тысячу долларов на человека за семь дней, а для туристов из арабских стран — около полутора тысяч долларов за тот же период.

В то время как в одних регионах России вводятся новые правила для гостевых домов, а юристы разъясняют отдыхающим нормы общественного поведения, например, касательно загара топлес, сама туристическая отрасль с оптимизмом смотрит в будущее.