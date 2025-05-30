Туристы из Китая массово устремились на летний отдых в Россию

Туристы из Китая (КНР) массово приедут в Российскую Федерацию (РФ) на летний отдых. Об этом сообщил генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин на пресс-конференции «Летний сезон 2025» Ассоциации туроператоров России (АТОР). Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

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По данным спикера, в июне-августе 2025 года 65 процентов распределения въездного организованного турпотока приходятся на жителей КНР. На втором месте оказались арабские страны: ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Бахрейн — 18 процентов. 8 процентов туристов устремились в Россию из Ирана, а на страны Юго-Восточной Азии и Индию приходится 4 процента от общей массы туристов, 1 процент посещений планируется из Европы.

Всего этим летом страну могут посетить от 800 до 850 тысяч иностранных гостей с целью деловых или туристических поездок.

Ранее сообщалось, что около двух миллионов иностранцев посетили Россию по итогам первого квартала 2025 года. По данным сервиса «Туту», в 2024 году количество приезжих из Китая увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом.