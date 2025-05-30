В туриндустрии призывают не менять понятие турпродукта

Ассоциация туроператоров (АТОР) не поддержала законопроект, который вводит разные формулировки понятия «турпродукт» в сферах въездного и внутреннего туризма. Позиция ассоциации полностью совпадает с мнением участников Национального союза профессионалов туриндустрии, которым они поделились на экспертной сессии Tourdom Camp 19 мая. Отрицательный отзыв 22 мая также опубликовала «Турпомощь».

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Новый законопроект группа депутатов, включающая главу профильного туристического комитета Сангаджи Тарбаева, внесла в Госдуму 15 мая. О готовящемся изменении ключевого для отрасли термина «ТурДом» писал еще в июле прошлого года. Президент РСТ Илья Уманский, который одновременно руководит туроператором «Алеан», тогда обратился к замминистра экономического развития Дмитрию Вахрукову и от имени турбизнеса предложил исключить из турпродукта перевозку туристов к месту отдыха. Это вызвало раскол на рынке. Крупным туроператорам внутреннего туризма, прежде всего самому «Алеану», изменения выгодны, так как позволяют воспользоваться освобождением от НДС. Компании, в ассортименте которых преобладали выездные туры, протестовали, так как объем обязательных платежей в фонды «Турпомощи» для них бы увеличился.

Новый законопроект, на первый взгляд, содержит компромисс – Тарбаев и другие авторы предлагают для выездных туров формулировку оставить прежней и поменять ее только для внутреннего и въездного туризма. Согласно тексту турпродуктом будет считаться комбинация из размещения и любой другой туристической услуги – перевозки, трансфера, экскурсии, визовой поддержки. Однако

многие представители турбизнеса категорически против. Если законопроект примут, то туроператорский статус придется получать отелям и санаториям, которые продают туристам трансферы или экскурсии, а также турагентствам, предлагающим эти же услуги вне турпакетов. Это обернется необоснованным увеличением регулирования отрасли: необходимостью оформлять фингарантии, преобразовывать ИП в ООО, нести расходы в связи с подключением и передачей данных в госсистему «Электронная путевка». Зона ответственности уже существующих туроператоров тоже расширится, так как почти все значимые компании заняты как в сфере выездного, так и внутреннего и въездного туризма.

Получается, что нагрузка на и без того добросовестно работающих предпринимателей увеличится. Как отмечают в НСПТ, возникающие дополнительные расходы неизбежно придется переложить на потребителей, что повысит стоимость отдыха в России. При этом, скорее всего, вырастет количество тех, кто предпочтет остаться в «серой» зоне, игнорируя эти требования и получая конкурентное преимущество.

Есть и не столь очевидные юридические последствия. Разная формулировка базового понятия не способствует предсказуемости регулирования и может вызвать путаницу при рассмотрении споров в судах.

Свои аргументы участники профессиональных объединений изложили в письмах и отправили в Минэкономразвития. Они предлагают совместно доработать законопроект с учетом мнения сообщества.

«Важен каждый шаг в этом направлении», – прокомментировала замдиректора Anex Яна Муромова.

Как ранее говорил «ТурДому» председатель Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин, логично сосредоточиться на совершенствовании другого важного термина – «перевозка туристов». Это позволит сделать регулирование турбизнеса более справедливым и одновременно решить вопрос с допуском к льготе по освобождению от НДС.