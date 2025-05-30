В туриндустрии призывают не менять понятие турпродукта

Отраслевые туристические объединения призывают не менять понятие турпродукта
Ассоциация туроператоров (АТОР) не поддержала законопроект, который вводит разные формулировки понятия «турпродукт» в сферах въездного и внутреннего туризма. Позиция ассоциации полностью совпадает с мнением участников Национального союза профессионалов туриндустрии, которым они поделились на экспертной сессии Tourdom Camp 19 мая. Отрицательный отзыв 22 мая также опубликовала «Турпомощь».
Новый законопроект группа депутатов, включающая главу профильного туристического комитета Сангаджи Тарбаева, внесла в Госдуму 15 мая. О готовящемся изменении ключевого для отрасли термина «ТурДом» писал еще в июле прошлого года. Президент РСТ Илья Уманский, который одновременно руководит туроператором «Алеан», тогда обратился к замминистра экономического развития Дмитрию Вахрукову и от имени турбизнеса предложил исключить из турпродукта перевозку туристов к месту отдыха. Это вызвало раскол на рынке. Крупным туроператорам внутреннего туризма, прежде всего самому «Алеану», изменения выгодны, так как позволяют воспользоваться освобождением от НДС. Компании, в ассортименте которых преобладали выездные туры, протестовали, так как объем обязательных платежей в фонды «Турпомощи» для них бы увеличился.
Новый законопроект, на первый взгляд, содержит компромисс – Тарбаев и другие авторы предлагают для выездных туров формулировку оставить прежней и поменять ее только для внутреннего и въездного туризма. Согласно тексту турпродуктом будет считаться комбинация из размещения и любой другой туристической услуги – перевозки, трансфера, экскурсии, визовой поддержки. Однако
многие представители турбизнеса категорически против. Если законопроект примут, то туроператорский статус придется получать отелям и санаториям, которые продают туристам трансферы или экскурсии, а также турагентствам, предлагающим эти же услуги вне турпакетов. Это обернется необоснованным увеличением регулирования отрасли: необходимостью оформлять фингарантии, преобразовывать ИП в ООО, нести расходы в связи с подключением и передачей данных в госсистему «Электронная путевка». Зона ответственности уже существующих туроператоров тоже расширится, так как почти все значимые компании заняты как в сфере выездного, так и внутреннего и въездного туризма.
Получается, что нагрузка на и без того добросовестно работающих предпринимателей увеличится. Как отмечают в НСПТ, возникающие дополнительные расходы неизбежно придется переложить на потребителей, что повысит стоимость отдыха в России. При этом, скорее всего, вырастет количество тех, кто предпочтет остаться в «серой» зоне, игнорируя эти требования и получая конкурентное преимущество.
Есть и не столь очевидные юридические последствия. Разная формулировка базового понятия не способствует предсказуемости регулирования и может вызвать путаницу при рассмотрении споров в судах.
Свои аргументы участники профессиональных объединений изложили в письмах и отправили в Минэкономразвития. Они предлагают совместно доработать законопроект с учетом мнения сообщества.
«Важен каждый шаг в этом направлении», – прокомментировала замдиректора Anex Яна Муромова.
Как ранее говорил «ТурДому» председатель Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин, логично сосредоточиться на совершенствовании другого важного термина – «перевозка туристов». Это позволит сделать регулирование турбизнеса более справедливым и одновременно решить вопрос с допуском к льготе по освобождению от НДС.