Как РФ усиливает свой туристический потенциал

"Россия — страна туристическая. Путешествия по ней увлекательны и комфортны" — эта мысль, уже укоренившаяся в умах многих из наших сограждан, постепенно становится очевидной и для зарубежных гостей. Путешествия по России стремительно становятся самоценными.

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Солнечные ванны и новые эмоции

Новые впечатления постепенно переходят в число приоритетных при выборе туристического маршрута. Охотой за ними люди все чаще заполняют свой отпуск, досуг. Присматриваются при этом порой даже к тем регионам, отдохнуть в которых им раньше не пришло бы в голову, — например, к Тобольску или Ханты-Мансийску.

Конечно, в стабильных лидерах внутреннего туризма по-прежнему Краснодарский край: на его долю сегодня приходится 29,3% от всех отпускных бронирований. Учитывая климатические особенности большинства территорий России, отдыхать хочется у моря, под солнышком. Правда, по сравнению с прошлым годом число бронирований здесь снизилось — на 26,6%. Но количество бронирований на летние месяцы все же, наоборот, выросло — на 9,8%.

Немного короче стали и сами поездки: с 4,9 суток до 4,5. Но мне представляется, это связано с трендом на увеличение частоты путешествий — летом к морю, а в течение года еще пару раз просто в интересные места. То есть отпуск стали все чаще делить на части.

На второй позиции расположился не особо пляжный Санкт-Петербург. Его доля в турпотоке — 13%, а рост числа бронирований к прошлому году — 28%.

На третьем месте Крым с долей 9,6% и приростом в 50%. Далее идут Москва — 8,3% с приростом 27%, Ставропольский край (5% и 11%), Калининградская область (3,4% и 10,8%). Примерно по 2% в общем объеме продаж занимают Московская область с приростом летних бронирований на 23%, Татарстан (+15,6%), Дагестан (+29,7%) и Приморский край (+20%).

Замечаете, что в этом рейтинге налицо "чересполосица"? Регионы "пляжные" перемежаются территориями, куда едут за впечатлениями: на экскурсии, для эмоциональной подпитки.

Цены выросли, но на пристрастиях почти не отразились

Отели, увы, к нынешнему отпускному сезону заметно подорожали. По данным Российского союза туриндустрии, средняя стоимость номера по стране составляет более 12 тыс. рублей за сутки, а это на 12,4% выше, чем годом ранее. Размещение в гостиницах до двух звезд обойдется в среднем в 8 632 рубля, в трехзвездочных — 11 142 рубля, в четырех-пятизвездочных — уже 16 958 рублей.

Но как это отразилось на спросе?

Рассмотрим на примере Крыма. Спрос на него, как я уже отмечал, в этом сезоне растет. Только в мае количество бронирований по Крыму и Севастополю увеличилось на 44%. Все популярнее Коктебель: он практически удвоил рост турпотока, Ялта прибавила 45%, Алушта — 41%, Феодосия — 36%. На июль и август (самые "отпускные" месяцы) количество бронирований в Крыму увеличилось на целых 60% по сравнению с тем же периодом 2024 года. А впереди сентябрь — любимый для россиян бархатный сезон, и тут наверняка еще 30–40% роста будет.

В общем, похоже, цены ценами, а своим привязанностям люди не изменяют. Просто стали основательнее готовиться к отпуску.

Очень дорогие гости

А что иностранцы? Рост въездного турпотока в Россию в летнем сезоне 2025 года может, по моим прикидкам, составить примерно 15%. Больше всего гостей ожидается из стран Ближнего Востока и Азии: это самые перспективные для нас сегодня рынки.

Как известно, существует "взаимоперетекающая" зависимость: чем выше спрос, тем охотнее авиакомпании увеличивают объем авиаперевозок. При этом чем разнообразнее выбор рейсов, тем активнее стремятся в страну зарубежные гости. Показателен как раз пример ближневосточных стран. Здесь авиаперевозчики проявляют дальновидность, увеличивая число перелетов в российские города. В ближайшее время, например, рассчитываем на постановку прямого рейса в Москву из Саудовской Аравии — уверен, здесь налицо значительный потенциал спроса на поездки в Россию.

В целом же география туристического спроса довольно широка. Это и Индия, и страны Персидского залива, и Иран, и Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, даже Тайвань. Рейтинг самых востребованных у зарубежных гостей направлений остается в последние десятилетия неизменным: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. То есть их интересует большей частью познавательный, впечатленческий туризм. Заявки на групповые, организованные путешествия все активнее поступают к российским туроператорам. Но выросло за год и количество самостоятельных туристов — на 23%. Это гости из стран СНГ, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Китая.

Иностранные туристы очень выгодны для нашего рынка: они проводят в поездках по России примерно в три раза больше времени, чем наши соотечественники. В отели поселяются в среднем на 13 ночей.

Более 22% от общего въезда в РФ приходится на турпоток из Китая. В прошлом году он составил 1,12 млн человек. В 2025-м ждем увеличения, в том числе, конечно же, и за счет расширения авиаперевозок. Но здесь своя специфика: ключевой потенциал — прежде всего в приграничном туризме, а он не зависит от авиарейсов. Все больше китайских путешественников наблюдается в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", средняя стоимость ночевки, по которой самостоятельные иностранные туристы бронировали размещение в российских отелях и апартаментах в начале мая, составляла 9 650 рублей — это на 13% выше, чем годом ранее. В майские праздники путешественники поселялись в одном объекте размещения в среднем на три ночи.

Если же говорить о самых дорогих зарубежных гостях, то, по данным членов РСТ, в те же праздничные дни начала мая самые "богатые" бронирования совершали туристы из стран Ближнего Востока. Так, гости из Саудовской Аравии платили в среднем 16 900 рублей за ночь, туристы из Кувейта — 16 100 рублей, из ОАЭ — 13 300 рублей, из Турции — 12 200 рублей.

Автомобильная альтернатива

За 2024–2025 годы количество туристов, взявших в аренду автомобиль для путешествия по России, выросло на 25–30%. Замечу, что долгие годы этот сегмент рынка рассматривался в туризме как нишевый. Однако в последнее время он оказался в очевидном тренде. Аналитики оценивают рынок автопроката в 2025 году в 250–300 млрд рублей. И по данным Российского союза туриндустрии, более 60% арендаторов машин — это именно туристы.

Наибольший рост аренда автомобилей (что логично) показывает среди самостоятельных путешественников: например, в июне — июле 2024 года объемы выросли на 25–30%, в августе — на 40%. В топе по-прежнему Москва и Санкт-Петербург: для многих автотуристов это начальный пункт поездки. Самые активные автопутешественники на территории РФ — это россияне в возрасте от 26 до 47 лет.

Инфраструктура для автотуризма развивается быстрыми темпами, увеличивается количество новых интересных локаций для отдыха в разных регионах страны. Это означает, что потребность в аренде автомобилей для путешествий будет только расти и этот сегмент рынка станет очень перспективным.

Таким образом, я делаю вывод, что сейчас люди все чаще выбирают разнообразие впечатлений, а не только пляжный отдых. И бизнес, кстати, к этому подстраивается. Исследуя новые направления и возвращаясь к истокам, узнавая для себя в путешествиях новое о, казалось бы, знакомой стране — это больше чем тренд, это новый этап в развитии туризма, когда каждый регион находит своих ценителей.